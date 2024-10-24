Олимпийский чемпион Абраменко заявил, что завершает карьеру

По словам Александра Абраменко, он прошел конкурс и подписал контракт старшего тренера штатной сборной команды Украины по фристайлу акробатика.

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Украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко заявил, что завершает свою спортивную карьеру. Об этом он рассказал изданию Tribuna.com.

Отметим, что президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в интервью для сайта Sport-express.ua заявил, что Абраменко завершает карьеру.

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"Олимпийский чемпион Александр Абраменко уже закончил свою спортивную карьеру", — сказал он.

И вот спустя несколько дней сам спортсмен подтвердил это.

"С мая я не подписывал контракт спортсмена-инструктора, прошел конкурс и подписал контракт старшего тренера штатной сборной команды Украины по фристайлу акробатика. А также занимаю должность первого вице-президента национальной федерации лыжного спорта Украины", — сказал Абраменко.

Отметим, что Александр является олимпийским чемпионом 2018 года и серебряным призером Игр-2022 в лыжной акробатике. В 2019 Александр получил "серебро" на чемпионате мира.

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