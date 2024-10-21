Матч "Рух" - "Карпати": звезда "Лиги смеха" открыл львовское дерби ударом по мячу (видео)

Уже много месяцев украинский комик Виктор Розовый находится на реабилитации после ранения под Авдеевкой. Перед началом поединка бойца вывезли на поле, чтобы тот выполнил символический удар по мячу.

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Украинский комик и звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый, который сейчас проходит реабилитацию после ранения на фронте, выполнил первый символический удар по мячу перед тачем украинских команд "Рух" и "Карпати". Об этом сообщили в пресс-службе львовской футбольной команды.

Виктор Розовый является бойцом Третьей штурмовой бригады, но уже много месяцев находится на реабилитации после тяжелого ранения, которое получил под Авдеевкой в Донецкой области.

"Виктор участвовал в боях за Киев, освобождении Херсона и битве за Бахмут. Получил ранение в Орловке под Авдеевкой. Сейчас проходит реабилитацию. Гордимся, что у нас есть такие болельщики — настоящие герои и патриоты Украины", — говорится в сообщении.

Именно Виктору Розовому поручили сделать первый символический удар по мячу и тем самым открыть львовское дерби. Болельщики на трибунах громко поддержали бойца и комика, который продолжает приходить в себя после получения травм на поле боя.

Украинский комик, получивший ранение на фронте, посетил футбольный матч Фото: ФК "Рух"

Ранение Виктора Розового на фронте: что известно

21 марта 2024 года во время выполнения боевого задания комик Виктор Розовый, который служит в составе 3-й отдельной штурмовой бригады, получил серьезное ранение головы.

В конце июля боец опубликовал последствия своей травмы и показал фото деформированного черепа — вмятину, которая осталась в голове после того, как врачи достали обломки.

Напомним, 14 августа сообщалось, что Виктор Розовый, получивший тяжелое ранение в голову, перенес операцию. Более, чем полгода, мужчина находился в больнице, где врачи боролись за его жизнь.