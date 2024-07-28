Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый показал последствия трепанации черепа после тяжеого ранения

Виктор получил ранение в голову 21 марта во время выполнения боевого задания. О его состоянии общественность узнала только тогда, когда врачам удалось пройти вместе с ним самый опасный период.

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36-летний украинский комик и шоумен, звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый, который воевал в составе 3-й отдельной штурмовой бригады и получивший серьезное ранение головы во время выполнения боевого задания, показал последствия серьезной операции. В сторис своего аккаунта Instagram он опубликовал фото, на котором четко видны шрамы после ранения и трепанации черепа. На затылке можно увидеть, что артист потерял часть кости.

"Шрамы украшают мужчину, а шрамы от трепанации?" – написал он.

Семья узнала о ранении Виктора на следующий день после случившегося, но долгое время хранила молчание. Позже Ольга Мерзликина, жена комика, написала в соцсети правду о ранении шоумена.

"21 марта вечером во время выездного задания Витя получил сложное осколочное ранение головы. 22 марта об этом уже сообщили нам. Это очень сложная травма, и тяжело представить, чего только стоила эвакуация. Благодарю за быстрые решения и предоставленную помощь бойцам 2 и 3 роты противотанкового батальона 3 ОШБр и спасенную жизнь всем, кто вез Виктора более 200 км. Спасибо команде нейрохирургов за сверхсложную операцию и всей больнице за ежедневную помощь. Эти две недели медики и родные делали все, чтобы Витя преодолел период тяжелого состояния. Пока стоял вопрос его жизни, ми хотели сохранить информационную тишину", – рассказала Ольга.

По ее словам, Виктор показал себя очень волевым человеком и делал невероятные успехи. Он пришел в сознание, пытался общаться с родными и набирался сил для реабилитации.

Семья занялась поиском подходящего реабилитационного центра для Виктора за границей с лучшими специалистами по таким травмам, и даже открыла сбор. Кроме того, жена Розового попросила подписчиков и отнестись с пониманием к тому, что родные актера воздерживаются от общения с медиа.

"После выздоровления Витя сам решит, рассказывать ли свою историю", – подытожила Мерзликина.

Одним из тех, кто спас звезду от смерти, оказался боевой медик с позывным "Патрик". Розовый опубликовал селфи с ним и поздравил его с Днем медика.

"Патрик, поздравляю с Днем медика. Не знаю, ты позиционируешь себя медиком, но ты точно один из важнейших медиков в моей жизни. Спасибо, что спас", – написал Виктор.

Виктор Розовый с медиком с позывным "Патрик", который спас ему жизнь Фото: instagram.com/viktor_rozovyi/

Ранее Фокус писал, что Виктор Розовый показал, как реабилитируется после ранения на фронте.