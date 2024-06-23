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Стиль жизни Российско-украинская война

Комик "Лиги смеха" Виктор Розовый показал, как реабилитируется после ранения на фронте (фото)

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Фото: Instagram | Виктор Розовый

Военнослужащий получил ранение 21 марта 2024 года. Виктора поддерживают друзья и жена Ольга.

Украинский комик Виктор Розовый показал, как реабилитируется после ранения на фронте. Кадрами звезда "Лиги смеха" делится в Instagram.

Воин 3-й отдельной штурмовой бригады ВС Украины вышел на связь с подписчиками и показал кадры, как в кресле колесном передвигается по парку. Друзья комика держали зонтик над ним, чтобы защитить от солнца.

В частности, в этот день компания посетила бывшую резиденцию Виктора Януковича в Межигорье, где побывали на страусиной ферме.

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Виктор Розовый
Фото: скріншот

Как известно, 21 марта 2024 года вместе с побратимами Виктор Розовый пошел на боевое задание. В тот же день он получил осколочное ранение в голову.

Жена Виктора Ольга рассказала, что травмы были очень сложные, но воин пережил сложный период. Через месяц она сообщила, что состояние мужа стабильное и они ждут разрешения от врачей, чтобы отправить Виктора на реабилитацию за границу.

"Спасибо за быстрые решения и оказанную помощь бойцам 2 и 3 роты противотанкового батальона 3 ОШбр, и спасенную жизнь всем, кто вез Виктора те более 200 км", — отмечала жена Розового.

Виктор Розовый и Ольга Мерзликина поженились в марте 2024 года

Напомним, Виктор Розовый показал, как выглядит после ранения на фронте.