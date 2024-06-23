Комик "Лиги смеха" Виктор Розовый показал, как реабилитируется после ранения на фронте (фото)
Военнослужащий получил ранение 21 марта 2024 года. Виктора поддерживают друзья и жена Ольга.
Украинский комик Виктор Розовый показал, как реабилитируется после ранения на фронте. Кадрами звезда "Лиги смеха" делится в Instagram.
Воин 3-й отдельной штурмовой бригады ВС Украины вышел на связь с подписчиками и показал кадры, как в кресле колесном передвигается по парку. Друзья комика держали зонтик над ним, чтобы защитить от солнца.
В частности, в этот день компания посетила бывшую резиденцию Виктора Януковича в Межигорье, где побывали на страусиной ферме.
Как известно, 21 марта 2024 года вместе с побратимами Виктор Розовый пошел на боевое задание. В тот же день он получил осколочное ранение в голову.
Жена Виктора Ольга рассказала, что травмы были очень сложные, но воин пережил сложный период. Через месяц она сообщила, что состояние мужа стабильное и они ждут разрешения от врачей, чтобы отправить Виктора на реабилитацию за границу.
"Спасибо за быстрые решения и оказанную помощь бойцам 2 и 3 роты противотанкового батальона 3 ОШбр, и спасенную жизнь всем, кто вез Виктора те более 200 км", — отмечала жена Розового.
Напомним, Виктор Розовый показал, как выглядит после ранения на фронте.