Комік "Ліги сміху" Віктор Розовий показав, як реабілітується після поранення на фронті (фото)

Військовослужбовець отримав поранення 21 березня 2024 року. У цей час Віктора підтримують друзі та дружина Ольга.

Український комік Віктор Розовий показав, як реабілітується після поранення на фронті. Кадрами зірка "Ліги сміху" ділиться в Instagram.

Воїн 3-ї окремої штурмової бригади ЗС України вийшов на зв'язок з підписниками та показав кадри, як у кріслі колісному пересувається парком. Друзі коміка тримали парасольку над ним, аби захистити від сонця.

Зокрема, у цей день компанія відвідала колишню резиденцію Віктора Януковича в Межигірʼї, де побували на страусиній фермі.

Віктор Розовий Фото: Скріншот

Як відомо, 21 березня 2024 року разом із побратимами Віктор Розовий пішов на бойове завдання. Того ж дня він отримав осколкове поранення в голову.

Дружина Віктора Ольга розповіла, що травми були дуже складні, але воїн пережив складний період. Через місяць вона повідомила, що стан чоловіка стабільний і вони чекають дозволу від лікарів, щоб відправити Віктора на реабілітацію за кордон.

"Дякую за швидкі рішення та надану допомогу бійцям 2 та 3 роти протитанкового батальйону 3 ОШбр, та врятоване життя усім, хто віз Віктора ті понад 200 км", — зазначала дружина Розового.

Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна одружилися в березні 2024 року

Нагадаємо, Віктор Розовий показав, як виглядає після поранення на фронті.