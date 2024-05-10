Виктор Розовый из "Лиги смеха" показал, как выглядит после ранения в голову

Витя Розовый впервые после ранения вышел на связь к своим подписчикам. Комик показал, как он выглядит сейчас.

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36-летний комик, который выступал в шоу "Лига смеха", а после начала полномасштабной войны в Украине присоединился к рядам ВСУ, Витя Розовый, спустя полтора месяца после ранения вышел на связь к своим поклонникам. У себя в инстаграм комик опубликовал фото на котором показал шрамы от ранения.

В частности, известно, что Витя Розовый проходит службу в 3-й отдельной штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины. 21 марта 2024 года вместе с побратимами комик пошел на боевое задание. В тот же день Розовый получил осколочное ранение в голову. Травмы, которые получил комик были очень сложными, но врачам удалось спасти Виктора.

Тогда жена комика Ольга рассказала, что травмы очень сложные, но Виктор пережил сложный период. Через месяц она сообщила, что состояние комика стабильное и они ждут разрешения от врачей, чтобы отправить Розового на реабилитацию за границу.

Уже сегодня, 10 мая, Виктор самостоятельно сделал сообщение на своей странице в Instagram. В частности, он опубликовал фотографию на которой видно большой шрам на голове. Фото комик подписал: "Вырулил. Ну еще есть очень много реабилитационной работы, но худшее и самое страшное позади. Теперь буду вы*бываться, что пролил кровь за эту страну'.

Как выглядит Витя Розовый после ранения

Напомним, ранее мы писали, что на фронте погиб известный футболист. Кроме этого, Фокус писал, что на фронте погибла боец ВСУ "Рута".