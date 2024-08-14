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Стиль жизни

Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый, получивший тяжелое ранение в голову, перенес операцию (фото)

Виктор Розовый
Фото: instagram.com/viktor.rozoviy/ | Виктор Розовый

Витя Розовый уже около полугода проходит реабилитацию. Все это время актер находится в больнице.

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Спустя пять месяцев после осколочного ранения в голову, 36-летний украинский комик и шоумен, звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый, который служил на фронте, перенес операцию на голове по реконструкции черепа. Об этом актер "Лиги смеха" сообщил у себя на странице в Инстаграм.

В частности, юморист опубликовал фото из больничной палаты на нем видно, что его голова снова в бинтах.

"Шрамов не прибавилось, а железа в голове стало больше", — написал Виктор Розовый.

Таким образом актер рассказал, что перенес операцию по восстановлению частей черепа, который был деформирован из-за ранения.

Витя Розовый после операции Fullscreen
Витя Розовый после операции
Витя Розовый после операции Fullscreen
Витя Розовый после операции
Витя Розовый после операции
Витя Розовый после операции

Как Виктор Розовый получил ранение

Виктор Розовый проходил военную службу в составе 3-й отдельной штурмовой бригады. 21 марта 2024 года во время выполнения боевого задания комик получил серьезное ранение головы.

Недавно Розовый опубликовал последствия своей травмы и показал фото деформированного черепа — вмятину, которая осталась в голове после того, как врачи достали обломки.

Напомним, ранее мы писали, что жена Вити Розового из 3 ОШБр рассказала о самочувствии мужа после ранения в голову.

Кроме этого, Фокус писал, что комик "Лиги смеха" Виктор Розовый показал, как реабилитируется после ранения на фронте.