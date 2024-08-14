Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый, получивший тяжелое ранение в голову, перенес операцию (фото)

Витя Розовый уже около полугода проходит реабилитацию. Все это время актер находится в больнице.

Related video

Спустя пять месяцев после осколочного ранения в голову, 36-летний украинский комик и шоумен, звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый, который служил на фронте, перенес операцию на голове по реконструкции черепа. Об этом актер "Лиги смеха" сообщил у себя на странице в Инстаграм.

В частности, юморист опубликовал фото из больничной палаты на нем видно, что его голова снова в бинтах.

"Шрамов не прибавилось, а железа в голове стало больше", — написал Виктор Розовый.

Таким образом актер рассказал, что перенес операцию по восстановлению частей черепа, который был деформирован из-за ранения.

Витя Розовый после операции Витя Розовый после операции

Как Виктор Розовый получил ранение

Виктор Розовый проходил военную службу в составе 3-й отдельной штурмовой бригады. 21 марта 2024 года во время выполнения боевого задания комик получил серьезное ранение головы.

Недавно Розовый опубликовал последствия своей травмы и показал фото деформированного черепа — вмятину, которая осталась в голове после того, как врачи достали обломки.

Напомним, ранее мы писали, что жена Вити Розового из 3 ОШБр рассказала о самочувствии мужа после ранения в голову.

Кроме этого, Фокус писал, что комик "Лиги смеха" Виктор Розовый показал, как реабилитируется после ранения на фронте.