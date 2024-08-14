Зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий, який отримав важке поранення в голову, переніс операцію (фото)

Вітя Розовий вже близько пів року проходить реабілітацію. Весь цей час актор перебуває в лікарні.

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Через п’ять місяців після уламкового поранення в голову, 36-річний український комік і шоумен, зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий, який служив на фронті, переніс операцію на голові по реконструкції черепа. Про це актор "Ліги сміху" повідомив у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, гуморист опублікував фото з лікарняної палати на ньому видно, що його голова знову в бинтах.

"Шрамів не додалось, а заліза в голові побільшало", — написав Віктор Розовий.

Таким чином актор розповів, що переніс операцію по відновленню частин черепа, який був деформований через поранення.

Вітя Розовий після операції Вітя Розовий після операції

Як Віктор Розовий отримав поранення

Віктор Розовий проходив військову службу у складі 3-ї окремої штурмової бригади. 21 березня 2024 року під час виконання бойового завдання комік отримав серйозне поранення голови.

Нещодавно Розовий опублікував наслідки своєї травми і показав фото деформованого черепа — вм’ятину, яка залишилася в голові після того, як лікарі дістали уламки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина Віті Розового з 3 ОШБр розповіла про самопочуття чоловіка після поранення в голову.

Крім цього, Фокус писав, що комік "Ліги сміху" Віктор Розовий показав, як реабілітується після поранення на фронті.