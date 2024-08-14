Зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий, який отримав важке поранення в голову, переніс операцію (фото)
Вітя Розовий вже близько пів року проходить реабілітацію. Весь цей час актор перебуває в лікарні.
Через п’ять місяців після уламкового поранення в голову, 36-річний український комік і шоумен, зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий, який служив на фронті, переніс операцію на голові по реконструкції черепа. Про це актор "Ліги сміху" повідомив у себе на сторінці в Інстаграм.
Зокрема, гуморист опублікував фото з лікарняної палати на ньому видно, що його голова знову в бинтах.
"Шрамів не додалось, а заліза в голові побільшало", — написав Віктор Розовий.
Таким чином актор розповів, що переніс операцію по відновленню частин черепа, який був деформований через поранення.
Як Віктор Розовий отримав поранення
Віктор Розовий проходив військову службу у складі 3-ї окремої штурмової бригади. 21 березня 2024 року під час виконання бойового завдання комік отримав серйозне поранення голови.
Нещодавно Розовий опублікував наслідки своєї травми і показав фото деформованого черепа — вм’ятину, яка залишилася в голові після того, як лікарі дістали уламки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина Віті Розового з 3 ОШБр розповіла про самопочуття чоловіка після поранення в голову.
Крім цього, Фокус писав, що комік "Ліги сміху" Віктор Розовий показав, як реабілітується після поранення на фронті.