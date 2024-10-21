Матч "Рух" — "Карпати": зірка "Ліги сміху" відкрив львівське дербі ударом по м'ячу (відео)

Уже багато місяців український комік Віктор Розовий перебуває на реабілітації після поранення під Авдіївкою. Перед початком поєдинку бійця вивезли на поле, щоб той виконав символічний удар по м'ячу.

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Український комік і зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий, який зараз проходить реабілітацію після поранення на фронті, виконав перший символічний удар по м'ячу перед матчем українських команд "Рух" і "Карпати". Про це повідомили у пресслужбі львівської футбольної команди.

Віктор Розовий є бійцем Третьої штурмової бригади, але вже багато місяців перебуває на реабілітації після важкого поранення, якого зазнав під Авдіївкою на Донеччині.

"Віктор брав участь у боях за Київ, визволенні Херсона та битві за Бахмут. Отримав поранення в Орлівці під Авдіївкою. Зараз проходить реабілітацію. Пишаємося, що в нас є такі вболівальники — справжні герої та патріоти України", — йдеться в повідомленні.

Саме Віктору Розовому доручили зробити перший символічний удар по м'ячу і тим самим відкрити львівське дербі. Вболівальники на трибунах голосно підтримали бійця та коміка, який продовжує оговтуватися після отримання травм на полі бою.

Український комік, який отримав поранення на фронті, відвідав футбольний матч Фото: ФК "Рух"

Поранення Віктора Розового на фронті: що відомо

21 березня 2024 року під час виконання бойового завдання комік Віктор Розовий, який служить у складі 3-ї окремої штурмової бригади, отримав серйозне поранення голови.

Наприкінці липня боєць опублікував наслідки своєї травми і показав фото деформованого черепа — вм'ятину, яка залишилася в голові після того, як лікарі дістали уламки.

Нагадаємо, 14 серпня повідомлялося, що Віктор Розовий, який дістав важке поранення в голову, переніс операцію. Понад півроку чоловік перебував у лікарні, де лікарі боролися за його життя.