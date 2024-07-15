"Той во, впав": Віктор Розовий вперше показав наслідки поранення голови (фото)

Нині артист проходить тривалий процес реабілітації після тяжкого осколкового поранення голови. Раніше Розовий прикривав і не показував місце потрапляння уламка.

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Український комік, учасник "Ліги сміху" Віктор Розовий, який з початку повномасштабного вторгнення РФ долучився боронити Україну в лавах 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, вперше показав поранення голови, яке дістав на фронті. Фото Розовий опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Попри серйозну травму, не втрачає гумору і підписав світлину словами: "Той во, впав".

Нагадаємо, 21 березня Віктор Розовий отримав складне уламкове поранення голови під час виїзного бойового завдання. Дружина коміка Ольга заявила, що рідні дізналися про травму 22 березня. Вона подякувала бійцям 3 ОШБр, які врятували життя Віктора, евакуювавши його.

За її словами, нейрохірурги провели надскладну операцію. Віктор досі перебуває в лікарні. Повідомлялося, що Розового мали доправити на лікування за кордон.

10 травня Віктор опублікував в Instagram світлину, фото на якому видно великий шрам на голові. Світлину комік супроводив підписом: "Вирулив. Ну ще є дуже багато реабілітаційної роботи, але найгірше і найстрашніше позаду. Тепер буду ви*обуватися, що пролив кров за цю країну".

23 червня Розовий показав кадри з прогулянки у колісному кріслі по Межигір'ю. Друзі коміка тримали над ним парасольку, яка захищала його від сонця.