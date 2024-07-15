"Упал": Виктор Розовый впервые показал последствия ранения головы (фото)

Сейчас артист проходит длительный процесс реабилитации после тяжелого осколочного ранения головы. Ранее Розовый прикрывал и не показывал место попадания осколка.

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Украинский комик, участник "Лиги смеха" Виктор Розовый, который с начала полномасштабного вторжения РФ присоединился защищать Украину в рядах 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, впервые показал ранение головы, получившее на фронте. Фото Розовый опубликовал на своей странице в Instagram.

Несмотря на серьезную травму, не теряет юмора и подписал фотографию словами: "Это самое, упал".

Напомним, 21 марта Виктор Розовый получил сложное осколочное ранение головы во время выездного боевого задания. Жена комика Ольга заявила, что родные узнали о травме 22 марта. Она поблагодарила бойцов 3 ОШБр, которые спасли жизнь Виктора, эвакуировав его.

По ее словам, нейрохирурги провели сложнейшую операцию. Виктор до сих пор находится в больнице. Сообщалось, что Розового должны были доставить на лечение за границу.

10 мая Виктор опубликовал в Instagram фотографию, фото на котором видно большой шрам на голове. Фотографию комик сопроводил подписью: "Вырулил. Ну еще есть очень много реабилитационной работы, но самое худшее и самое страшное позади. Теперь буду вы*бываться, что пролил кровь за эту страну".

23 июня Розовый показал кадры с прогулки в колесном кресле по Межигорью. Друзья комика держали над ним зонтик, который защищал его от солнца.