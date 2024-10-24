Олімпійський чемпіон Абраменко заявив, що завершує кар'єру

За словами Олександра Абраменка, він пройшов конкурс і підписав контракт старшого тренера штатної збірної команди України з фристайлу.

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Український олімпійський чемпіон Олександр Абраменко заявив, що завершує свою спортивну кар'єру. Про це він розповів виданню Tribuna.com.

Зазначимо, що президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт в інтерв'ю для сайту Sport-express.ua заявив, що Абраменко завершує кар'єру.

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"Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко вже закінчив свою спортивну кар'єру", — сказав він.

І ось через кілька днів сам спортсмен підтвердив це.

"З травня я не підписував контракт спортсмена-інструктора, пройшов конкурс і підписав контракт старшого тренера штатної збірної команди України з фристайлу. Також обіймаю посаду першого віцепрезидента національної федерації лижного спорту України", — сказав Абраменко.

Зазначимо, що Олександр є олімпійським чемпіоном 2018 року та срібним призером Ігор-2022 у лижній акробатиці. У 2019 Олександр здобув "срібло" на чемпіонаті світу.

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