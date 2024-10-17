"Знайшли вихід випадково": український параатлет розповів, як заблукав у паризькому метро

Метро в столиці Франції дуже вузьке і багаторівневе, розповів Євген Корінець. Вийти звідти допомогла абсолютно випадково зустрінута перекладачка з посольства.

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Ветеран Збройних сил України, бойовий медик Євген Корінець, який втратив ногу внаслідок поранення під Бахмутом навесні минулого року, приїхав на Паралімпіаду до Франції у складі збірної України з волейболу сидячи і заблукав у паризькому метро. Про свою пригоду в підземці спортсмен розповів виданню NV.

Після закінчення змагань команда вирішила подивитись Лувр, куди добиралися підземкою і в якій примудрилися заблукати, не знайшовши вихід зі станції. Корінець згадує, що вибратися звідти допомогла випадковість.

"Знайшли вихід випадково, якось так сталося, що коли ми ним блукали і тинялися, то зустріли жінку, яка працювала перекладачем у посольстві Франції в Києві. Ми випадково натрапили на неї, хором запитали, як нам вийти, вона пояснила і ми пішли далі", — розповів Євген.

Євген Корінець у Парижі Фото: instagram.com/korineczheka

За його словами, це найзаплутаніше метро у світі, воно дуже вузьке, не таке, як у Києві.

"У нашому ти вийшов із вагона, у тебе сходинки наверх і ти виходиш наверх. А там сходинки нагору, але ти виходиш вниз, ось такий прикол. Там усе вузеньке, коли ти виходиш із вагона, то бачиш розгалуження, наприклад, вправо і вліво, і всі піднімаються вгору. Проходиш кілька метрів, то вже всі опускаються вниз. І ось так ми вгору-вниз блукали, але добре, що вийшли", — сміється учасник Паралімпіади, додавши, що пригоди в громадському транспорті вийшли веселі.

Пізніше параатлет дізнався, що в цьому метро цілих сім рівнів.

"Суспільне" зазначає, що ще до війни Євген Коренець професійно займався волейболом, представляючи Черняхівський район Житомирської області.

Коли він втратив ногу і пройшов реабілітацію, його запросив до команди тренер-викладач Анатолій Денисовець". І вже у складі збірної Євген завоював ліцензію на участь у Паралімпійських іграх-2024.

Паралімпіада проходила в Парижі з 28 серпня по 8 вересня. Збірну України на Іграх представляли 140 спортсменів, які змагалися в 17 із 22 паралімпійських видів спорту — це рекорд в історії нашої країни.

Після завершення Паралімпіади-2024 на рахунку "синьо-жовтих" 82 медалі — з них 22 золотих, 28 срібних і 32 бронзових.