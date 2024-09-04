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Спорт

Українець Андрій Трусов на Паралімпійських іграх встановив світовий рекорд (фото)

Паралімпійські ігри, Трусов, світовий рекорд, плавання, першість в Паралімпійських іграх, золота медаль
Фото: Донецька ОВА | Пловець Андрій Трусов

Трусов не тільки встановив світовий рекорд на Паралімпіаді, але і завоював золоту медаль

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У середу, 4 вересня, на сьомий ігровий день Паралімпійських ігор у Парижі українець виборов золоту медаль, встановивши новий світовий рекорд. Про це йдеться на сайті змагань.

Рекорд Андрія Трусова Fullscreen
Рекорд Андрія Трусова
Плавання, Паралімпійські ігри, змагання, світовий рекорд Fullscreen
Андрій Трусов під час змагань

У запливі на 50 метрів вільним стилем він здобув першість серед представників класу S7. Андрій Трусов встановив новий світовий рекорд — 26,38 секунди.

Друге місце посів Карлос Серрано Сарате з Колумбії. На третьому місці — "нейтральний" атлет з РФ Єгор Єфросінін.

Із Трусовим змагалися у фіналі ще двоє українців. Юрій Шенгур (28,07 секунди) та Євген Богодайко (28,53 секунди), якіфінішували на четвертому і шостому місцях відповідно.

Що відомо про Андрія Трусова

Андрій Трусов — український плавець, чемпіон Європи, світу та Паралімпійських ігор, майстер спорту міжнародного класу, семиразовий призер Паралімпійських ігор. Вперше виступав на Літніх паралімпійських іграх-2020 у Токіо у віці 21 року — тоді він був наймолодшим членом української команди.

На цих Паралімпійських ігор Андрій Трусов виборов уже свою третю медаль. Раніше Андрій здобув два срібла у плаванні на 100 метрів на спині та 200 метрів комплексним стилем.

Нагадаємо, що Паралімпіада триває у Парижі з 28 серпня по 8 вересня. Збірну України на Іграх представляють 140 спортсменів. Українці змагаються у 17 із 22 паралімпійських видів спорту — це рекорд в історії нашої країни.

За підсумками шостого змагального дня на Паралімпіаді у Парижі збірна України піднялася на сьому сходинку у загальному медальному заліку. Наразі національна збірна України має 45 медалей, з яких 9 — золотих, 15 — срібних і 21 — бронзові нагороди. Це дозволило українським паралімпійцям перейти з десятої на сьому сходинку у загальному медальному заліку.