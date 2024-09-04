Українець Андрій Трусов на Паралімпійських іграх встановив світовий рекорд (фото)

Трусов не тільки встановив світовий рекорд на Паралімпіаді, але і завоював золоту медаль

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У середу, 4 вересня, на сьомий ігровий день Паралімпійських ігор у Парижі українець виборов золоту медаль, встановивши новий світовий рекорд. Про це йдеться на сайті змагань.

Рекорд Андрія Трусова

Андрій Трусов під час змагань

У запливі на 50 метрів вільним стилем він здобув першість серед представників класу S7. Андрій Трусов встановив новий світовий рекорд — 26,38 секунди.

Друге місце посів Карлос Серрано Сарате з Колумбії. На третьому місці — "нейтральний" атлет з РФ Єгор Єфросінін.

Із Трусовим змагалися у фіналі ще двоє українців. Юрій Шенгур (28,07 секунди) та Євген Богодайко (28,53 секунди), якіфінішували на четвертому і шостому місцях відповідно.

Що відомо про Андрія Трусова

Андрій Трусов — український плавець, чемпіон Європи, світу та Паралімпійських ігор, майстер спорту міжнародного класу, семиразовий призер Паралімпійських ігор. Вперше виступав на Літніх паралімпійських іграх-2020 у Токіо у віці 21 року — тоді він був наймолодшим членом української команди.

На цих Паралімпійських ігор Андрій Трусов виборов уже свою третю медаль. Раніше Андрій здобув два срібла у плаванні на 100 метрів на спині та 200 метрів комплексним стилем.

Нагадаємо, що Паралімпіада триває у Парижі з 28 серпня по 8 вересня. Збірну України на Іграх представляють 140 спортсменів. Українці змагаються у 17 із 22 паралімпійських видів спорту — це рекорд в історії нашої країни.

За підсумками шостого змагального дня на Паралімпіаді у Парижі збірна України піднялася на сьому сходинку у загальному медальному заліку. Наразі національна збірна України має 45 медалей, з яких 9 — золотих, 15 — срібних і 21 — бронзові нагороди. Це дозволило українським паралімпійцям перейти з десятої на сьому сходинку у загальному медальному заліку.