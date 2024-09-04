Чотири "золота" за день: збірна України піднялась на 7 місце у рейтингу Паралімпіади-2024

3 вересня українські спортсмени вибороли одразу чотири золоті, три срібні та три бронзові нагороди.

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За підсумками шостого змагального дня на Паралімпіаді-2024 у Парижі збірна України піднялась на сьому сходинку у загальному медальному заліку. Про це свідчить турнірна таблиця Паралімпіади.

Україна 3 вересня виборола одразу 10 медалей:

чотири золоті: Юрій Шенгур (плавання, 100 м, спина, клас S7), Юлія Шуляр (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т20), Олександр Яровий (легка атлетика, штовхання ядра, клас F20), Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т37);

три срібні: Андрій Трусов (плавання, 100 м, спина, клас S7), Данило Чуфаров (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM11), Ігор Німченко (плавання, 100 м, батерфляй, клас S10);

три бронзові: Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т12), Максим Коваль (легка атлетика, штовхання ядра, клас F20), Олена Федота-Ісаєва (фехтування на кріслах колісних, шабля, категорія В).

Таким чином національна збірна України має у доробку 45 медалей, з яких 9 — золотих, 15 — срібних та 21 — бронзові нагороди. Це дозволило українським паралімпійцям піднятись з десятої на сьому сходинку у загальному медальному заліку.

Фото: Скриншот

Зазначимо, що за кількістю нагород Україна на п'ятому місці, проте на позицію у рейтингу насамперед впливає кількість "золота" у збірної.

Очолювати турнірну таблицю продовжує Китай, у якого 114 медалей, 52 з яких — золоті. На другому місці Велика Британія (59 медалей). Трійку лідерів замикають США (53 медалі).

Нагадаємо, 2 вересня Україна увірвалась в десятку найкращих національних збірних на Паралімпіаді у Парижі.

31 серпня президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич заявив, що росіяни у Парижі провокують українських паралімпійців.