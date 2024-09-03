Україна увірвалась в десятку найкращих національних збірних на Паралімпіаді у Парижі

У п'ятий змагальний день українські спортсмени вибороли по дві золоті та срібні нагороди, а також чотири бронзові медалі.

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За під сумками п'ятого змагального дня Паралімпіади-2024 у Парижі українська збірна піднялась на десяту сходинку у загальному медальному заліку. Про це свідчить турнірна таблиця Паралімпіади.

Україна 2 вересня виборола 8 медалей:

дві золоті: Денис Остапченко (плавання, 50 м, спина, клас S3), Ігор Цвєтов (легка атлетика, 100 м, клас T35);

дві срібні: Андрій Трусов (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S7), Ілля Яременко (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S13);

чотири бронзові: Сергій Паламарчук (плавання, 50 м, спина, клас S3), Олексій Вірченко (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S13), Олександр Литвиненко (легка атлетика, стрибки у довжину, клас Т36), Зоя Овсій (легка атлетика, метання диска, клас F51).

Таким чином у загальному підсумку в доробку української збірної налічується 35 нагород, що виводить її на десяте місце.

Турнірна таблиця Фото: Скриншот

Перше місце посідає Китай, у якого 87 медалей, з яких 43 — золоті, на другій сходинці Велика Британія (54 медалі), а трійку лідерів замикають США (42 медалі).

Нагадаємо, 1 вересня українка Оксана Зубковська перемогла у змаганнях зі стрибків у довжину класу T12.