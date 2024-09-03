Украина ворвалась в десятку лучших национальных сборных на Паралимпиаде в Париже

В пятый соревновательный день украинские спортсмены завоевали по две золотые и серебряные награды, а также четыре бронзовые медали.

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За под сумками пятого соревновательного дня Паралимпиады-2024 в Париже украинская сборная поднялась на десятую строчку в общем медальном зачете. Об этом свидетельствует турнирная таблица Паралимпиады.

Украина 2 сентября завоевала 8 медалей:

две золотые: Денис Остапченко (плавание, 50 м, спина, класс S3), Игорь Цветов (легкая атлетика, 100 м, класс T35);

две серебряные: Андрей Трусов (плавание, 400 м, вольный стиль, класс S7), Илья Яременко (плавание, 50 м, вольный стиль, класс S13);

четыре бронзовые: Сергей Паламарчук (плавание, 50 м, спина, класс S3), Алексей Вирченко (плавание, 50 м, вольный стиль, класс S13), Александр Литвиненко (легкая атлетика, прыжки в длину, класс Т36), Зоя Овсий (легкая атлетика, метание диска, класс F51).

Таким образом в общем итоге в активе украинской сборной насчитывается 35 наград, что выводит ее на десятое место.

Турнирная таблица Фото: Скриншот

Первое место занимает Китай, у которого 87 медалей, из которых 43 — золотые, на второй строчке Великобритания (54 медали), а тройку лидеров замыкают США (42 медали).

Напомним, 1 сентября украинка Оксана Зубковская победила в соревнованиях по прыжкам в длину класса T12.