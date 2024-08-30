Паралимпиада 2024: первое золото для Украины и новый паралимпийский рекорд (фото)

По итогам второго соревновательного дня Украина поднялась с 17 на 13 место в общем медальном зачете. Сейчас по количеству наград лидирует Китай.

Related video

Во второй день соревнований на Паралимпийских играх в Париже сборная Украины завоевала четыре медали: одно золото и три серебряные награды. Об этом сообщило "Суспільне".

Плавец Александр Комаров стал паралимпийским чемпионом в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5. Это расстояние украинец преодолел за одну минуту, семь секунд и 77 миллисекунд, тем самым установив новый паралимпийский рекорд в этом классе. В первой половине заплыва Александра опережал представитель Китая Циньчжан Гуо, однако в конце концов Комарову удалось его обогнать и китаец занял второе место.

Александр Комаров Фото: REUTERS

Первую медаль в легкой атлетике Украине принес Владислав Белый. Он получил "серебро" в метании копья, швырнув его на расстояние 52.86 метра.

"Учитывая то, сколько у меня травм было в этом сезоне, результат удовлетворительный. Хотя можно было и лучше", — отметил Белый журналистам "Суспільного".

Владислав Белый Фото: Getty Images

Еще одно серебро в копилку украинской сборной положила Ирина Пойда, которая вчера также заняла второе место в плавании на расстояние 200 метров вольным стилем. Сегодня Ирина стала серебряным призером на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5.

Ирина Пойда Фото: REUTERS

Четвертую награду для Украины получила 24-летняя бегунья Наталья Кобзарь. Она преодолела дистанцию 200 метров среди женщин в классе T37 за 27.43 секунды, тем самым заняв второе место. Первое и третье место в этом соревновании получили представительницы Китая.

Наталья Кобзарь Фото: Из открытых источников

Таким образом после второго соревновательного дня Украина имеет в своем активе восемь медалей: 1 — золотая, 5 — серебряных и 2 — бронзовых. С таким результатом украинская сборная поднимается на 4 ступеньки и сейчас занимает 13-е место в общем медальном зачете.

Медальный зачет Фото: Скриншот

Напомним, в первый соревновательный день на Паралимпиаде-2024 в Париже украинская сборная завоевала четыре медали.