На бизнес-джете отца: дочери Кадырова летали в Париж под чужой фамилией, — росСМИ

Путешествие во французскую столицу было зафиксировано в июне 2017 года, пишут журналисты, ссылаясь на утечку из базы данных. Спустя 7 лет документы на фамилию Мусаева, которую использовали родственницы главы Чечни, все еще действительны.

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Дочери главы Чечни Рамзана Кадырова в прошлом посещали европейские страны под чужой фамилией. Об этом стало известно из утечки базы пересечения границ, которую изучило "Агентство. Новости".

Известно, что местом для путешествия Карина, Табарик и Хеди, являющиеся дочерями Рамзана Кадырова, выбрали Францию. В июне 2017 года они летели в Париж на бизнес-джете Airbus ACJ319. Российское медиа "Дождь" тогда писало, что самолет принадлежит непосредственно главе Чечни. На борту в тот момент находился минимум 21 человек.

Среди пассажиров, утверждают авторы материала, были пассажирки с фамилией Мусаева, которые и являются кровными родственницами Рамзана Кадырова. При этом в документах у них было отчество Рамзановна и настоящие даты рождения. Документы, используемые женщинами, до сих пор числятся как действующие.

Дочери Рамзана Кадырова посещали Париж под чужой фамилией Фото: Агентство. Новости Дочери Рамзана Кадырова посещали Париж под чужой фамилией Фото: Агентство. Новости Дочери Рамзана Кадырова посещали Париж под чужой фамилией Фото: Агентство. Новости

Была на борту и Фатима Хазуева. Медиа "Проект" писало, что именно с ней Рамзан Кадыров состоится в отношениях. Ее дочь также посетила Париж в 2017 году и использовала документы с фамилией матери.

"Кадыров называет ее дочерью своей жены Медни а из сообщений чеченских властей следует, что она носит фамилию главы Чечни. Ашуре Кадыровой сейчас 12 лет, а на момент полета ей было пять", — говорится в сообщении.

В тот период еще одна дочь Рамзана Кадырова с именем Айшат управляла модным домом Firdaws, который проводил показы в европейских странах, среди которых и Париж. Джет Airbus ACJ319, продолжают авторы публикации, в 2020 году также посещал Париж в день, когда был день показа Firdaws.

Санкции против Кадырова и его семьи: детали

В 2014 году глава Чечни оказался под европейскими санкциями, а к 2017 году ограничения ввели и Соединенные Штаты Америки. В 2022 году, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину, Европейский союз ввел санкции против Карины и Айшат, которые являются дочками главы Чечни, а вот США сделали то же самое в отношении трех его жен — Медни Кадыровой, Фатимы Хазуевой, Аминат Ахмадовой, а также модного дома Firdaws.

На этом американские санкции не закончились и под ограничения попала мать Рамзана Кадырова Аймани. Еще через год это сделали в ЕС, напомнили в "Агентство. Новости".

База данных ФСБ оказалась в сети: история путешествий россиян

26 августа российский журналист-расследователь Андрей Захаров сообщил, что в сети появились данные Федеральной службы безопасности о пересечении границы россиянами, которые выезжали из страны в период с 2014 по 2023 год.

Там находится информация о дате и месте пересечения границы, о транспортном средстве (номер автомобиля, поезда, самолета, частного джета), а также направлении.

В базе можно найти множество знакомых имен, среди которых бизнесмен Роман Абрамович и помощник президента РФ Николай Патрушев, который ранее занимал должность секретаря Совета безопасности.

В росСМИ рассказали, как россияне выезжали из страны за последние 10 лет Фото: Telegram В росСМИ рассказали, как россияне выезжали из страны за последние 10 лет Фото: Telegram

Напомним, 28 августа сообщалось, что росСМИ показали, где до войны отдыхали дочери и экс-супруга Путина. По данным журналистов, младшая дочь Путина Екатерина Тихонова только за два года совершила более 35 перелетов. Чаще всего она бывала во Франции.

27 августа сообщалось, что связанные с окружением Кадырова россияне вывозят рапс из Херсонщины. Есть несколько компаний, которые занимаются вывозом агропродукции из захваченной части украинского региона и эти фирмы созданы уже после 2022 года, делятся расследователи. Одна из них связана с чиновниками из Чечни.