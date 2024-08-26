В сеть утекла база данных ФСБ о россиянах, покидавших страну с 2014 года: что известно

По словам журналиста-расследователя Андрея Захарова, в опубликованных документах есть информация даже о выездах бизнесмена Романа Абрамовича и помощника президента РФ Николая Патрушева. Это одна из самых больших утечек из баз ФСБ.

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В сети появились данные Федеральной службы безопасности о пересечении границы россиянами в период с 2014 по 2023 год. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист-расследователь Андрей Захаров.

В июле текущего года один агрегаторов слитых баз составил список покинувших страну граждан, писало "Агентство. Новости". Там собрали информацию о всех, кто уехал из России после начала полномасштабной войны, частичной мобилизации или мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В перечень базы под названием "Покинувшие РФ 2022-2024" вносили также тех, кто позже все же вернулся домой или периодически посещал родину.

В сеть утекла база данных ФСБ о выехавших россиянах Фото: Агентство. Новости

Тогда журналист Андрей Захаров предположил, что это не страшная база силовиков, а лишь "самоделка конкретного агрегатора утечек", которая была составлена на основе "слитой" базы Пограничной службы ФСБ. Тогда в сети появилась ограниченная "рекламная версия", но с предложением выкупить полную ее версию.

"Похоже, эта версия подтвердилась. Другой агрегатор приобрел всю утечку ПС ФСБ и дал ей название "Кордон 2023" — видимо, по дате, когда были слиты данные. Я не помню такой мощной утечки из внутренних баз ФСБ. Тут действительно можно найти информацию о пересечениях границы человеком, самый ранний год, который я находил, — 2014-й, самый поздний — 2023-й", — написал Андрей Захаров.

В новой утечке можно найти информацию о дате и месте пересечения границы, о транспортном средстве (номер автомобиля, поезда, самолета, частного джета), а также направление. В качестве примеров журналист-расследователь опубликовал скриншот со своим выездом, а также бизнесмена Романа Абрамовича и помощника президента РФ Николая Патрушева, который ранее занимал должность секретаря Совета безопасности.

В сеть утекла база данных ФСБ о выехавших россиянах Фото: Telegram В сеть утекла база данных ФСБ о выехавших россиянах Фото: Telegram В сеть утекла база данных ФСБ о выехавших россиянах Фото: Telegram

Андрей Захаров обратился за комментарием к агрегатору, где ему подтвердили, что была приобретена полная версия утечки Пограничной службы ФСБ и в ближайшее время там появятся "связи". Другими словами анализ того, когда люди вместе могли пересекать границу.

"Ранее мне говорили, что полная версия базы выставлялась за 270 тысяч долларов. Автор канала "Утечки информации" Ашот Оганесян сомневается, что ее могли купить за такую высокую цену. Про "Кордон 2023" он знает, но об источнике утечки ничего пока сказать не может (хакеры, слил сотрудник и прочее) — нет исходников базы, чтобы определить это. Лично я не встречал более крупной утечки информации из баз ФСБ", — подытожил журналист-расследователь.

Напомним, 7 декабря сообщалось, что Владимир Путин уверен в возвращении инвесторов, которые покинули РФ и произойдет это якобы в течение 10 лет. По его словам, за этот промежуток времени все может измениться относительно деятельности иностранного бизнеса, а американские и европейские корпорации изменят свое решение.

По состоянию на 4 октября 2022 года Россию покинули 700 тысяч человек, писали в Forbes и связано это было с началом частичной мобилизации. Выехавших из РФ с 21 сентября оказалось почти в 3,5 больше, чем тех, кто вступил в ряды Вооруженных сил России в ходе мобилизации.