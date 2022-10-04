С начала мобилизации Россию покинули 700 тысяч человек, — Forbes

Выехавших из РФ с 21 сентября оказалось почти в 3,5 больше, чем тех, кто вступил в ряды Вооруженных сил России в ходе мобилизации.

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С начала объявленной президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации Россию покинули около 700 тысяч человек, 200 тыс. из них уехали в Казахстан. Об этом со ссылкой на источник в Кремле во вторник, 4 октября, сообщает российская версия издания Forbes.

Собеседник журналистов в администрации президента РФ приводит цифру в 600-700 тыс. покинувших после мобилизации страну россиян. При этом другой источник издания, знакомый со внутренними оценками Кремля, говорит о почти 1 млн выехавших из России людях.

СМИ отмечает, что после объявления Путиным мобилизации 21 сентября на контрольно-пропускных пунктах в РФ образовались очереди на выезд — речь, в частности, идет о КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией, где россияне стояли в очередях по 4-5 дней. Очереди были зафиксированы и на границе России с Казахстаном.

Сегодня в министерстве внутренних дел Казахстана уточнили, что с 21 сентября в страну въехали 200 тысяч граждан РФ, а выехали из страны за этот период 147 тыс. россиян.

По данным Росстата, с начала года и до объявления Путиным мобилизации территорию государства-агрессора покинули 419 тыс. россиян.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале так называемой частичной мобилизации для обеспечения целей российских войск в войне против Украины. В свою очередь министр обороны России заявил, что в рамках мобилизации власти собираются призвать 300 тыс. человек.

По данным СМИ, засекреченный пункт указа Путина о мобилизации позволяет набрать в армию до 1 миллиона человек. В Кремле эти сообщения опровергли. Сегодня министр обороны РФ Шойгу сообщил, что в рамках мобилизации ряды Вооруженных сил России пополнили более 200 тысяч человек. Таким образом, если сопоставить эту цифру с данными Forbes, за две недели мобилизованы в 3,5 меньше людей, чем выехали из страны с 21 сентября.

Ранее мы писали о том, как на границе Оренбургской области РФ и Казахстана беженцы строят хижины, жгут костры и готовят еду в казанах, ожидая выезда.