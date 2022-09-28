Хижины, костры и еда в казанах: беженцы из РФ разбили лагерь на границе с Казахстаном (видео)

В Казахстан от мобилизации сбежали уже порядка 100 тысяч россиян. Провизия в импровизированном лагере возле КПП стремительно заканчивается.

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Россияне продолжают пытаться покинуть страну на фоне объявленной президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации. На границе Оренбургской области и Казахстана беженцы строят хижины, жгут костры и готовят еду в казанах. Об этом в среду, 28 сентября, сообщают российские телеграм-каналы.

По словам авторов публикации, россияне вынуждены сутками стоять на контрольно-пропускном пункте "Теплое" — из-за этого они ищут дрова, разводят костры для обогрева, готовят еду в поле и строят хижины, чтобы укрыться от ветра и дождя.

По словам одной из россиянок, она находится на КПП "Теплое" уже более 16 часов. По ее словам, попасть в Казахстан она сможет не ранее, чем через двое суток.

"Есть активисты, которые организовывают общак… Шутим, что находимся на фестивале — в классной компании, но без музыки", — сказала собеседница журналистов Дарья, добавив, что в среднем границу проходят около 10-15 человек в час, в то время как провизия в импровизированном лагере стремительно заканчивается.

Тем временем заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев сообщил журналистам, что за последние дни на территорию государства из РФ въехали около 100 тысяч человек, и на сегодняшний день уже 65% из них выехали в другие страны.

"В основном въезжают законопослушные граждане, пока имеют ресурсы на проживание. В случае совершения ими правонарушения, конечно, будут приниматься меры… Если они нарушат миграционное законодательство, значит, они будут выдворены из страны", — цитируют чиновника СМИ.

Также, по словам Кожаева, в МВД Казахстана пока не поступали списки объявленных в розыск уклонистов от мобилизации из РФ.

Напомним, по данным российских СМИ, многие авиакомпании не могут выполнять международные рейсы, так как пограничники снимают пилотов с самолетов прямо перед вылетом.

Ранее мы писали о том, как мобилизация ударит по российской экономике в условиях полномасштабной войны против Украины.