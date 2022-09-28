Обращайтесь в военкомат: в России снимают с рейсов пилотов зарубежных рейсов

Часто о запрете покидать страну летчики узнают непосредственно перед вылетом, из-за чего срываются запланированные расписанием рейсы.

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Объявленная в РФ мобилизация ударила по работе российских авиаперевозчиков, сообщает "База". Теперь многие компании не могут выполнять международные рейсы, так как пограничники не разрешают пилотам выезжать за границу, снимая их с рейсов прямо перед вылетом.

С такой проблемой за последние два дня столкнулись более десятка летчиков различных авиакомпаний. Выписывая им уведомления о запрете на выезд, пограничники рекомендуют обращаться за разъяснениями в военкоматы.

[ + – ] Пилотам выдают такие уведомления о запрете на выезд из России, рекомендуя обращаться в военкоматы

В связи с этим многие компании, которым внезапно приходилось срочно искать замену невыездным пилотам, приняли решения не назначать на зарубежные рейсы членов экипажей в возрасте до 35 лет.

Ранее прогнозировалось, что Россия закроет границы для мужчин, подпадающих под параметры мобилизации. Сейчас на границах скопились очереди из тысяч россиян, желающих покинуть страну, однако власти нашли выход: пограничникам передали базу данных призывников, поэтому вычислить их не трудно.

Аналитики прогнозируют, что мобилизация серьезно ударит по по двум слабым местам российской экономики. Нехватка рабочей силы в сочетании с оттоком россиян, покидающих страну, чтобы не попасть в армию, приведет к падению ВВП, сократит бюджет многих семей и спровоцирует падение спроса на товары.