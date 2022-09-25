Россиянам, подлежащим мобилизации, запретят выезд из страны, – СМИ

Решение о закрытии границ может вступить в силу на следующий день после окончания "референдумов" на оккупированных террториях Украины.

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Так называемая частичная мобилизация в России набирает обороты, несмотря на немногочисленные протесты во многих городах. Более того, мужчинам мобилизационного возраста после "референдумов", которые незаконно и в спешке проводят на оккупированных территориях, запретят выезжать из России. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента РФ Владимира Путина.

Наиболее вероятная дата введения запрета – 28 сентября. К тому времени "референдумы" в "ДНР", "ЛНР" и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины о вхождении в состав РФ уже пройдут, и, учитывая, что результат их фактически предопределен заранее, Россия объявит их своей территорией, которую возьмется "защищать".

Желающим покинуть Россию, придется предоставить на таможне разрешение, выданное в военкомате. В противном случае их развернут на границе обратно.

Несмотря на то, что решение еще не принято официально, уже есть факты запрета россиянам выезжать из страны. Пару примеров привел глава "Агоры" Павел Чиков. По его словам, пограничная служба ФСБ РФ уже не выпускает мужчин, попадающих под мобилизацию. Он опубликовал фотографии двух отказов, которые выдали пограничники на границе с Казахстаном: один на пограничном пункте в Курганской области, второй – в Саратовской области.

В обоих решениях сказано, что людям отказали в выезде из России на основании решений военных комиссариатов.

Тем временем, пока границы еще не закрыты, российские мужчины продолжают штурмовать границы с Казахстаном, Грузией. Финляндией.

В частности Матти Питкянитти, глава отдела международных отношений в пограничной службе Финляндии, заявил, что более 6400 россиян приехали в Финляндию наземным транспортом в четверг, 22 сентября.

В связи с наплывом "гостей, в Казахстане за одну ночь резко подскочили цены на аренду жилья.

Те же, кто не может уехать, ищут способы избежать от мобилизации, а в Дагестане люди вышли на массовые протесты. Там – одни из самых высоких потерь во время российской агрессии в Украине.