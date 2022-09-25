Росіянам, які підлягають мобілізації, заборонять виїзд із країни, – ЗМІ

Рішення про закриття кордонів може набути чинності наступного дня після закінчення "референдумів" на окупованих територіях України.

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Так звана часткова мобілізація у Росії набирає обертів, попри нечисленні протести у багатьох містах. Понад те, чоловікам мобілізаційного віку після "референдумів", які незаконно та поспіхом проводять на окупованих територіях, заборонять виїжджати з Росії. Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на джерело, близьке до адміністрації президента РФ Володимира Путіна.

Найімовірніша дата заборони — 28 вересня. На той час "референдуми" у "ДНР", "ЛНР" та на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей України про входження до складу РФ вже пройдуть, і, враховуючи, що їх результат фактично визначено заздалегідь, Росія оголосить області своєю територією, яку візьметься "захищати".

Охочим залишити Росію доведеться надати на митниці дозвіл, виданий у військкоматі. А якщо ні, то їх розвертатимуть на кордоні назад.

Незважаючи на те, що рішення ще не ухвалене офіційно, вже є факти заборони росіянам виїжджати з країни. Кілька прикладів навів глава "Агори" Павло Чиков. За його словами, прикордонна служба ФСБ РФ вже не випускає чоловіків, які підпадають під мобілізацію. Він опублікував фотографії двох відмов, які видали прикордонники на кордоні з Казахстаном: одна на прикордонному пункті у Курганській області, друга — у Саратовській області.

В обох рішеннях сказано, що людям відмовили у виїзді з Росії на підставі рішень військових комісаріатів.

Тим часом, поки кордони ще не закриті, російські чоловіки продовжують штурмувати кордони з Казахстаном, Грузією. Фінляндією.

Зокрема, Матті Піткянітті, голова відділу міжнародних відносин у прикордонній службі Фінляндії, заявив, що понад 6400 росіян приїхали до Фінляндії наземним транспортом у четвер, 22 вересня.

У зв'язку з напливом гостей, в Казахстані за одну ніч різко підскочили ціни на оренду житла.

Ті ж, хто не може виїхати, шукають способи уникнути мобілізації, а в Дагестані люди вийшли на масові протести. Там одні з найвищих втрат під час російської агресії в Україні.