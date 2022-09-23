Більше $1,5 тис.: у Казахстані через приплив росіян різко підскочили ціни на оренду житла

Після початку часткової мобілізації в РФ росіяни почали перебиратися до Астани та Алмати. Казахські орендодавці кажуть, що зараз у них черги з охочих винайняти квартиру. Місцеві жителі до рішення росіян тікати до їхньої країни поставилися вкрай негативно.

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Після оголошення часткової мобілізації у Росії росіяни почали масово виїжджати із країни сусідні держави. У зв'язку з цим у Казахстані за одну ніч різко підскочили ціни на оренду житла. Про це повідомляє місцеве видання "Експрес К".

За інформацією журналістів, у столиці країни Астані та місті Алмати орендодавці підняли ціни на однокімнатні квартири до $900-1000. Навіть у віддалених від центру районах тепер не можна винайняти житло менше ніж за $400.

[ + – ] Приклад однокімнатної квартири далеко від центру, яку тепер здають за $580.

Портал Tengrinews.kz, зі свого боку, повідомляє, що деякі орендодавці в Алмати просять більше $1,5 тис. за квартиру.

Користувач Twitter під ніком alanskiy у себе на сторінці написав, що господар квартири підняв йому орендну плату до $940 на місяць. При цьому орендодавець уточнив, що це безпосередньо пов'язано з мобілізацією в РФ.

"Якщо це тимчасове явище, то і я спущу ціни. Але поки що так", — наголосив він.

За інформацією журналістів, ціни на квартири в Алмати зростатимуть і надалі.

Водночас, деякі місцеві жителі вже вигадують лайфхаки, як можна додатково заробити на цій тенденції. Зокрема, вони готові здавати власне житло в центрі або в елітних районах приїжджим росіянам за великі гроші, а для себе шукають дешевші орендовані квартири.

Місцеві орендодавці також повідомили журналістам, що у них уже вишикувалися черги з охочих винайняти квартиру.

Реакція казахів на приплив росіян

Молоді жителі країни почали викладати численні відео в TikTok зі своєю реакцією на рішення жителів Росії втекти від мобілізації до Казахстану та різке подорожчання оренди житла у країні. Зокрема люди нагадують, що росіяни традиційно зневажливо ставилися до народів Центральної Азії, а тепер готові сюди переїжджати.

Нагадаємо, в Казахстані заявили, що не надаватимуть посвідку на проживання російським громадянам, які тікають від оголошеної в РФ часткової мобілізації. При цьому спікер казахського парламенту Маулен Ашимбаєв запевнив, що влада Казахстану обізнана про різке збільшення російських громадян, які в'їхали в країну, і веде переговори з цього приводу.

Після оголошення Володимиром Путіним часткової мобілізації тисячі росіян вирішили виїхати з країни, а на кордонах утворилися черги. Безліч громадян РФ намагаються виїхати до Фінляндії, Грузії, Монголії.