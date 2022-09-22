Казахстан не видаватиме притулок для росіян, які тікають від мобілізації

Спікер парламенту Маулен Ашимбаєв заявив, що від російських громадян вимагатимуть документи з дозволом на переїзд із РФ для отримання посвідки на проживання.

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У Казахстані заявили, що не надаватимуть посвідки на проживання російським громадянам, які тікають від оголошеної в РФ часткової мобілізації. Про це заявив Спікер казахського парламенту Маулен Ашимбаєв, повідомляє видання "Радіо Свобода".

За його словами, правоохоронні та міграційні органи Казахстану працюють відповідно до закону та розглядають запити іноземних громадян на отримання ПМП у країні. Проте від росіян вимагатимуть документи з дозволом на переїзд із РФ.

"Наші офіційні установи не видаватимуть посвідку на проживання особам, які не нададуть документи, що підтверджують, що країни їхнього громадянства не мають заперечень проти їхнього переїзду в Казахстан", — зазначив він.

Маулен Ашимбаєв також заявив, що влада Казахстану обізнана про різке збільшення російських громадян, які в'їхали в країну, і ведуть переговори щодо цього.

Нагадаємо, 21 вересня, після оголошення Володимиром Путіним про часткову мобілізацію, тисячі росіян вирішили виїхати з країни, а на кордонах утворилися черги. Безліч громадян РФ вирішили рятуватися від мобілізації, намагаючись виїхати до Фінляндії, Грузії, Монголії.

Водночас у Литві заявили, що не видаватимуть гуманітарні візи росіянам, які хочуть уникнути призову. Влада країни також не скасує введені з 19 вересня обмеження на перетин кордону для громадян РФ із шенгенськими візами.

ЗМІ повідомляють, що секретний указ лідера Кремля передбачає відправку на війну в Україні до 1 млн російських громадян. Журналісти поставили під сумнів твердження глави Міноборони РФ Сергія Шойгу щодо мобілізації 300 тис. резервістів. Проте речник Путіна Дмитро Пєсков заперечує цю інформацію.