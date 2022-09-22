Казахстан не будет выдавать убежище для россиян, бегущих от мобилизации

Спикер парламента Маулен Ашимбаев заявил, что от российских граждан будут требовать документы с разрешением на переезд из РФ для получения вида на жительство.

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В Казахстане заявили, что не будут предоставлять вид на жительство российским гражданам, которые убегают от объявленной в РФ частичной мобилизации. Об этом заявил Спикер казахского парламента Маулен Ашимбаев, передает издание "Радио Свобода".

По его словам, правоохранительные и миграционные органы Казахстана работают в соответствии с законом и рассматривают запросы иностранных граждан на получение ПМЖ в стране. Однако от россиян будут требовать документы с разрешением на переезд из РФ.

"Наши официальные учреждения не будут выдавать вид на жительство лицам, которые не предоставят документы, подтверждающие, что страны их гражданства не имеют возражений против их переезда в Казахстан", — отметил он.

Маулен Ашимбаев также заявил, что власти Казахстана осведомлены о резком увеличении въехавших в страну российских граждан и ведут переговоры по этому поводу.

Напомним, 21 сентября, после объявления Владимиром Путиным о частичной мобилизации, тысячи россиян решили уехать из страны, а на границах образовались очереди. Множество граждан РФ решили спасаться от мобилизации, пытаясь выехать в Финляндию, Грузию, Монголию.

В то же время в Литве заявили, что не будут выдавать гуманитарные визы россиянам, которые хотят избежать призыва. Власти страны также не отменят введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан РФ с шенгенскими визами.

СМИ сообщают, что секретный указ лидера Кремля предусматривает отправку на войну в Украине до 1 млн российских граждан. Журналисты поставили под сомнение утверждения главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о мобилизации 300 тыс. резервистов. Однако спикер Путина Дмитрий Песков отрицает эту информацию.