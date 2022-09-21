"Наблюдается большой ажиотаж": тысячи россиян стоят в очередях на границах (видео)

Множество российских граждан решили спасаться от мобилизации за границей, пытаясь выехать в Финляндию, Грузию, Монголию, но их далеко не везде рады видеть.

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21 сентября весь день поступают сообщения о том, что на российских границах скопились длинные очереди из граждан РФ, желающих покинуть свою страну. Телеграм-канал "Кяхта" сообщает, что на одноименном пограничном пункте на границе с Монголией люди все прибывают.

"На российско-монгольской границе наблюдается большой ажиотаж, — отмечают авторы канала. — Количество выезжающих быстро увеличивается".

Множество молодых россиян стоят в очереди, пытаясь попасть в Грузию. На севере РФ длинная очередь скопилась на границе с Финляндией.

После того, как Владимир Путин объявил мобилизацию, россияне мгновенно раскупили билеты на авиарейсы во все страны, с которыми у РФ действует безвизовый режим. Из Москвы невозможно вылететь в Астану, Баку, Бишкек, Ташкент, Тбилиси и в турецкие города.

Россиян не все готовы впускать

19 сентября страны Балтии и Польша ограничили въезд в Шенгенскую зону для граждан России. Сегодня министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс уточнил, что для россиян, уклоняющихся от мобилизации, не собираются делать исключение: уклонистам не стоит рассчитывать на гуманитарные визы.

Напомним, во время мобилизации в России на военную службу будут призваны военнообязанные запаса и те, кто служил в рядах вооруженных сил.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что мобилизовать намерены 300 тыс. человек. Прежде всего, на войну намерены отправить людей с опытом боевых действий и тех, кто имеет востребованные военно-учетные специальности.