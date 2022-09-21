Латвия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, избегающим мобилизации

Власти страны также не отменят введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан РФ с шенгенскими визами.

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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страна не будет выдавать гуманитарные визы гражданам Российской Федерации, которые избегают мобилизации, по соображениям безопасности. Свое заявление глава МИД Латвии опубликовал в Twitter

Министр добавил, что власти также не отменят введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан РФ с шенгенскими визами.

"В целях безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие визы российским гражданам, уклоняющимся от мобилизации, а также не изменит ограничения на пересечение границы, введенные с 19 сентября для российских граждан с шенгенскими визами", — написал Ринкевичс.

Напомним, что с 19 сентября страны прибалтийские страны: Эстония, Литва, Латвия, а также Польша ограничили въезд в Шенгенскую зону для граждан России с визами ЕС, которые приезжают в туристических, культурных, спортивных и деловых целях. Исключения составили лишь для диссидентов, обладателей видов на жительство, дипломатов, а также для путешествующих в Калининград и из него.

Сегодня, 21 сентября, президент Владимир Путин обратился к народу России и объявил в стране частичную мобилизацию. На военную службу будут призваны военнообязанные запаса и те, кто служил в рядах вооруженных сил.