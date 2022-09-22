Секретный пункт указа Путина позволяет мобилизовать в армию РФ до 1 млн человек, – СМИ

По сведениям журналистов, озвученная министром обороны Сергеем Шойгу информация о наборе 300 тысяч резервистов сомнительна. Полный текст указа о частичной мобилизации в России не могут прочитать даже в министерствах.

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Засекреченный седьмой пункт указа президента России Владмира Путина о частичной мобилизации позволяет набрать в армию до 1 миллиона человек. Об этом сказал изданию "Новая газета. Европа" источник в Кремле.

Седьмой пункт указа обозначен как "для служебного пользования". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в общении с журналистами говорил, что в этом пункте идет речь о числе резервистов, которых могут призвать на военную службу.

Собеседник издания в администрации Путина заявил об обсуждениях засекречивания всего текста указа. Такое предложение выносили чиновники из Минобороны РФ. В итоге решили скрыть от общественносли 7-й пункт, где действительно указывалось количество мобилизованных.

"Цифру несколько раз исправляли, в итоге остановились на миллионе", — заявил источник.

"Новая газета" обратилась в несколько министерств. Собеседники говорят, что не видели полного текста указа. Увидеть его через систему межведомственного документооборота МЭДО тоде не получилось.

"Со своего доступа в МЭДО я вижу такой же текст, как и все: седьмой пункт скрыт плашкой", — сказал директор департамента одного из ведомств.

Частичная мобилизация в России — какие цифры озвучивали чиновники

Дмитрий Песков позднее назвал ложной информацию о возможном призыве в армию до миллиона человек в тексте президентского указа.

"Это ложь", — кратко прокомментировал он.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее говорил о призыве в армию 300 тысяч резервистов. "Ни о каких призывах студентов и обучающихся речи не идет. Призывники продолжат служить на территории России", — пообещал министр.

Песков ранее не сказал журналистам суть 7-го пункта указа о мобилизации и сослался на Шойгу.

"Единственное, что я могу сказать… Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал — 300 тысяч человек. Вот там идет речь о количестве до 300 тысяч человек", — отмечал пресс-секретарь Кремля.

Владимир Путин ранее объявил в России частичную мобилизацию и обещалд, что на службу призовут военных из запаса с боевым опытом и специальностями.

Российские чиновники не торопятся защищать родину. Депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин сказал, что будет работать на благо россиян в Москве. Сын Дмитрия Пескова обещал решить вопрос с призывом "на другом уровне".

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после объявления мобилизации грозил Западу ядерным оружием. Захваченные украинские территории после "референдумов" он обещал "существенно усилить" военными.