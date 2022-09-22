Медведев пофантазировал на тему "референдумов" и пригрозил Западу гиперзвуковыми ракетами

Политик не постеснялся назвать идиотами тех генералов, которые пугают возможными ударами по Крыму, утверждая при этом, что ракеты до целей США и Европы долетят быстрее.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с некоторым опозданием отреагировал в своем Telegram на вчерашние заявления президента Владимира Путина, и пригрозил ядерным оружием в случае угроз территориям России. При этом Медведев назвал идиотами тех генералов, которые "пугают ударами НАТО" по Крыму.

Не дождавшись результатов еще не проведенных "референдумов" на временно оккупированных территориях украинских областей, замглавы Совбеза РФ уже заявил о включении их в состав Российской Федерации, и пообещал "существенно усилить" эти территории российскими вооруженными силами.

"1. Референдумы состоятся, а донбасские республики и другие территории будут приняты в Россию. 2. Защита всех присоединившихся территорий будет существенно усилена Вооруженными силами России", — написал он в публикации.

Далее Медведев заявил о защите этих территорий, в том числе с помощью стратегического ядерного оружия, которое создано, по его словам, на новых принципах, очевидно намекая на гиперзвуковые ракеты. При этом политик не постеснялся назвать людей с "генеральскими лампасами" идиотами, которые запугивают разговорами о нанесении удара по Крыму со стороны НАТО.

"Разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму. Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее", — убежден Медведев.

В заключении он подчеркнул, что заявления Путина говорят о том, что Россия выбрала "свой путь" и это нужно понять всему западному истеблишменту, а также всем гражданам стран Альянса.

Напомним, Дмитрий Медведев ранее заявил, что проведение псевдореферендумов в ОРДЛО и присоединение территорий украинских областей к России будут носить необратимый характер. По его словам, это поменяет "вектор развития России" на десятилетия вперед.

Бывший российский президент Дмитрий Медведев предположил, что ООН ожидает такая же судьба, что и Лигу Наций, если продолжатся попытки "взлома" полномочий стран постоянных членов Совета безопасности. По его словам, США "в зоологическом антироссийском угаре" предлагают компромиссы в плане реформирования Совбеза ООН, что чревато развалом Организации.

Бывший командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес 21 сентября заявил о сокрушительном ударе возмездия по российским военным базам в случае, если Россия применит ядерное оружие в Украине. По его словам, ответ Вашингтона возможно будет не ядерным, однако это не помешает уничтожить уничтожить российский черноморский флот или крымские военные базы.