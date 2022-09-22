Медведєв пофантазував на тему "референдумів" і пригрозив Заходу гіперзвуковими ракетами

Політик не посоромився назвати ідіотами тих генералів, які лякають можливими ударами по Криму, стверджуючи, що ракети до цілей США та Європи долетять швидше.

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Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв з деяким запізненням відреагував у своєму Telegram на вчорашні заяви президента Володимира Путіна, та погрожував ядерною зброєю у разі загроз територіям Росії. Водночас Медведєв назвав ідіотами генералів, які "лякають ударами НАТО" по Криму.

Не дочекавшись результатів ще не проведених "референдумів" на тимчасово окупованих територіях українських областей, заступник голови Ради Безпеки РФ вже заявив про включення їх до складу Російської Федерації, і пообіцяв "істотно посилити" ці території російськими збройними силами.

"1. Референдуми відбудуться, а донбаські республіки та інші території будуть прийняті до Росії. 2. Захист усіх територій, що приєдналися, буде суттєво посилений Збройними силами Росії", — написав він у публікації.

Далі Медведєв заявив про захист цих територій, зокрема за допомогою стратегічної ядерної зброї, яка створена, за його словами, на нових принципах, очевидно, натякаючи на гіперзвукові ракети. Водночас політик не посоромився назвати людей із "генеральськими лампасами" ідіотами, які залякують розмовами про завдання удару по Криму з боку НАТО.

"Різним відставним ідіотам з генеральськими лампасами не треба лякати нас розмовами про удар НАТО по Криму. Гіперзвук гарантовано здатний досягти цілей у Європі та США набагато швидше", — переконаний Медведєв.

Наприкінці він наголосив, що заяви Путіна говорять про те, що Росія обрала "свій шлях" і це потрібно зрозуміти всьому західному істеблішменту, а також усім громадянам країн Альянсу.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв раніше заявив, що проведення псевдореферендумів до ОРДЛО та приєднання територій українських областей до Росії будуть мати незворотний характер. За його словами, це змінить "вектор розвитку Росії" на десятиліття вперед.

Колишній російський президент Дмитро Медведєв припустив, що ООН чекає така сама доля, як і Лігу Націй, якщо продовжаться спроби "зламування" повноважень країн постійних членів Ради Безпеки. За його словами, США "у зоологічному антиросійському чаді" пропонують компроміси в плані реформування Радбезу ООН, що загрожує розвалом Організації.

Колишній командувач американськими військами в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес 21 вересня заявив про нищівний удар відплати по російських військових базах у разі, якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні. За його словами, відповідь Вашингтона можливо буде не ядерною, проте це не завадить знищити російський чорноморський флот чи кримські військові бази.