Медведєв пригрозив Америці розвалом ООН: "Замучаються пил ковтати"

За словами російського політика, США, можливо, намагаються "зламати" повноваження країн-постійних членів Ради безпеки ООН. Така спроба робиться в "зоологічному антиросійському чаді".

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв попередив США про те, що ООН може чекати та сама доля, що й Лігу Націй, якщо продовжаться спроби "зламування" повноважень країн постійних членів Ради безпеки Організації. Про це він написав у своєму Telegram-каналі

У повідомленні Медведєва, який обіймає посаду заступника голови Ради безпеки РФ, ідеться про те, що керівництво США пропонує певні компроміси в плані реформування Ради Безпеки ООН, що, за твердженнями політика, може призвести до розвалу самої Організації.

"Компроміси бувають різні, — пояснив експрезидент. — Якщо йдеться про спробу зламування повноважень постійних членів Радбезу, що робиться США в зоологічному антиросійському чаді, то тут вони замучаються пил ковтати".

В іншому випадку, додав російський чиновник, ООН може чекати доля "збанкрутілої Ліги Націй".

Ліга Націй

Метою цієї міжнародної організації, яка проіснувала з 1919-го по 1946-й рр., було роззброєння, запобігання війнам, забезпечення колективної безпеки, врегулювання шляхом дипломатії міжнародних суперечок і покращення якості життя на Землі.

До речі, у 2018 році назву Ліги націй отримав турнір футбольних збірних, який замінив незначні товариські матчі.

США хочуть реформувати Радбез ООН

Лінда Томас-Грінфілд, яка представляє США в Організації об'єднаних націй, заявила, що, починаючи з 2009 року, Росія занадто часто використовувала право "вето". Томас-Грінфілд вважає, що не можна за допомогою такого права виправдовувати власну військову агресію.

Згідно з ініціативою, запропонованою Сполученими Штатами, постійні члени Ради безпеки повинні пояснювати Генеральній Асамблеї причини, чому збираються використовувати "вето".

Раніше Фокус повідомляв, що українські військові на Херсонщині протягом доби знищили 59 росіян, 3 системи "Ураган", танк Т-72, дві гармати "Піон" і одну гаубицю "Мста-С".