"Замучаются пыль глотать": Медведев пригрозил Америке развалом ООН

По словам российского политика, США, возможно, пытаются "взломать" полномочия стран — постоянных членов Совета безопасности ООН. Такая попытка предпринимается в "зоологическом антироссийском угаре".

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев предупредил США о том, что ООН может ожидать та же судьба, что и Лигу Наций, если продолжатся попытки "взлома" полномочий стран постоянных членов Совбеза Организации. Об этом он написал в своем Telegram-канале

В сообщении Медведева, занимающего должность зампреда Совета безопасности РФ, говорится о том, что руководство США предлагает определенные компромиссы в плане реформирования Совета Безопасности ООН, что, по утверждениям политика, чревато развалом самой Организации.

"Компромиссы бывают разные, — пояснил экс-президент. — Если речь идет о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать".

В противном случае, добавил российский чиновник, ООН может ожидать судьба "обанкротившейся Лиги Наций".

Лига Наций

Целью этой международной организации, которая просуществовала с 1919-го по 1946-й гг., было разоружение, предотвращение войн, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование путем дипломатии международных споров и улучшение качества жизни на Земле.

К слову, в 2018 году название Лиги наций получил турнир футбольных сборных, заменивший малозначимые товарищеские матчи.

США хотят реформировать Совбез ООН

Линда Томас-Гринфилд, представляющая США в Организации объединенных наций, заявила, что начиная с 2009 года, Россия излишне часто использовала право "вето". Томас-Гринфилд считает, что нельзя с помощью такого права, оправдывать собственную военную агрессию.

Согласно инициативе, предложенной Соединенными Штатами, постоянные члены Совбеза должны объяснять Генеральной Ассамблее причины, по которым собираются использовать "вето".

Ранее Фокус сообщал, что украинские военные в Херсонской области в течение суток уничтожили 59 россиян, 3 системы "Ураган", танк Т-72, две пушки "Пион" и одну гаубицу "Мста-С".