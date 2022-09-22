Секретний пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати до армії РФ до 1 млн осіб, – ЗМІ

За даними журналістів, озвучена міністром оборони Сергієм Шойгу інформація про набір 300 тисяч резервістів є сумнівною. Повний текст указу про часткову мобілізацію в Росії не можуть прочитати навіть у міністерствах.

Related video

Засекречений сьомий пункт указу президента Росії Володимира Путіна про часткову мобілізацію дозволяє набрати до армії до 1 мільйона людей. Про це сказало виданню "Новая газета. Европа" джерело в Кремлі.

Сьомий пункт указу позначений як "для службового користування". Прессекретар президента Дмитро Пєсков у спілкуванні з журналістами говорив, що в цьому пункті йдеться про кількість резервістів, яких можуть призвати на військову службу.

Співрозмовник видання в адміністрації Путіна заявив про обговорення засекречування всього тексту указу. Таку пропозицію виносили чиновники із Міноборони РФ. У результаті вирішили приховати від громадськості 7-й пункт, де дійсно вказували кількість мобілізованих.

"Цифру кілька разів виправляли, зрештою зупинилися на мільйоні", — заявило джерело.

"Нова газета" звернулася до кількох міністерств. Співрозмовники кажуть, що не бачили повний текст указу. Побачити його через систему міжвідомчого документообігу МЕДО теж не вдалося.

"Зі свого доступу до МЕДО я бачу такий самий текст, як і всі: сьомий пункт прихований плашкою", — сказав директор департаменту одного з відомств.

Часткова мобілізація в Росії — які цифри озвучували чиновники

Дмитро Пєсков пізніше назвав неправдивою інформацію про можливий призов до армії до мільйона людей у тексті президентського указу.

"Це брехня", — коротко прокоментував він.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу раніше говорив про призов до армії 300 тисяч резервістів. "Ні про які заклики студентів та учнів не йдеться. Призовники продовжать служити на території Росії", — пообіцяв міністр.

Пєсков раніше не сказав журналістам суть 7-го пункту указу про мобілізацію та послався на Шойгу.

"Єдине, що я можу сказати… Сергій Кужугетович Шойгу у своєму інтерв'ю сказав — 300 тисяч людей. Ось там йдеться про кількість до 300 тисяч людей", — наголошував прессекретар Кремля.

Володимир Путін раніше оголосив у Росії часткову мобілізацію і обіцяв, що на службу закличуть військових із запасу з бойовим досвідом і спеціальностями.

Російські чиновники не поспішають захищати батьківщину. Депутат від "Єдиної Росії" Дмитро Вяткін сказав, що працюватиме на благо росіян у Москві. Син Дмитра Пєскова обіцяв розв'язати питання із закликом "на іншому рівні".

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв після оголошення мобілізації загрожував Заходу ядерною зброєю. Захоплені українські території після "референдумів" він обіцяв "суттєво посилити" військовими.