"У військкомат не піду": пранкери зателефонували синові прессекретаря Путіна (відео)

Пранкер зателефонував Миколі Пєскову, представившись співробітником військкомату, і запропонував з'явитися на медкомісію. Хлопець відмовився, пообіцявши "розв'язати питання на іншому рівні".

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Співробітники російського опозиційного проєкту "Популярна політика", започаткованого командою Олексія Навального, вирішили перевірити, наскільки діти високопосадовців готові до мобілізації. Пранкер зателефонував до сина прессекретаря Володимира Путіна, заступника глави адміністрації президента РФ Дмитра Пєскова. Представившись співробітником військового комісаріату, він поцікавився у 32-річного Миколи Пєскова, чи має намір той виконувати припис з'явитися до військкомату. Водночас сина чиновника запевнили, що про мобілізацію поки не йдеться, потрібно тільки пройти медкомісію.

"О 10 ранку, звичайно, завтра я не приїду, — заявив Пєсков-молодший. — Якщо ви знаєте, що я — пан Пєсков, ви повинні розуміти, наскільки це не зовсім правильно, щоб я там знаходився. Коротше, я це вирішуватиму на іншому рівні: мені треба розуміти, що і як правильно зробити. Завтра о 10-й ранку, щоб ви мене забрали, повірте, — це ні вам, ні мені не потрібно».

Однак Пєсков спробував запевнити "співробітника військкомату", що готовий "захищати батьківщину", але є певні "політичні нюанси". У відповідь йому запропонували позначити в анкеті, що він готовий піти на фронт добровольцем, проте Микола відповів відмовою і на цю пропозицію.

"Якщо Володимир Володимирович мені скаже, що треба туди йти, я туди піду", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, 21 вересня депутат Держдуми від провладної партії "Єдина Росія" Дмитро Вяткін звернувся з промовою до колег-парламентарів. Він заявив, що відмовитися від депутатських повноважень і піти на фронт — найлегше рішення, але треба залишатися в Москві, щоб працювати на благо громадян.

Як повідомлялося, після того, як Володимир Путін оголосив мобілізацію у РФ, протягом декількох хвилин після закінчення його виступу росіяни розкупили всі авіаквитки з Москви до Стамбула та Єревану на 21 вересня.

Фокус повідомляв також, що навесні дочка Дмитра Пєскова, що живе в Парижі, Єлизавета була обурена введенням санкцій проти неї. Вона наголосила, що вводити проти "людини, якій 24 роки і яка не має жодного стосунку до ситуації", — дивно. Водночас Єлизавета зізналася, що дуже засмучена, бо любить мандрувати.