Піти на фронт — легко: єдинорос заявив, що йому було важко зважитися залишитися в Москві (відео)

Дмитро Вяткін виступив у Держдумі РФ з промовою, в якій розповів колегам-парламентаріям, що їхній обов'язок — залишатися на робочих місцях.

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Депутат Державної думи від провладної партії "Єдина Росія" Дмитро Вяткін виступив перед колегами із патетичним зверненням.

"Іноді здається, що уникнути розв'язання проблем ось тут [у залі Держдуми], написати заяву і піти на фронт — це, напевно, найлегше рішення, — сказав Вяткін. — Але за кожним із нас, за всіма нашими партіями стоять громадяни, які живуть звичайним мирним життям".

Єдинорос водночас констатував, що Росія живе у двох реальностях: фронтовій та мирній — зі святами та феєрверками над кожним містом.

Зазначимо, що за російськими законами депутати Держдуми не підлягають мобілізації.

Як росіяни відреагували на оголошення мобілізації?

Після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив мобілізацію у РФ, протягом декількох хвилин після закінчення його виступу росіяни розкупили всі авіаквитки з Москви у Стамбул та Єреван на 21 вересня.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про те, що мобілізувати мають намір 300 тис. осіб з-поміж тих, хто відслужив, особливо з досвідом бойових дій і тих, хто має потрібні військово-облікові спеціальності.