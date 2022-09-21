Уйти на фронт — легко: единоросс заявил, что ему было трудно решиться остаться в Москве (видео)

Дмитрий Вяткин выступил в Госдуме РФ с речью, в которой рассказал коллегам-парламентариям, что их долг — оставаться на рабочих местах.

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Депутат Государственной думы от провластной партии "Единая Россия" Дмитрий Вяткин выступил перед коллегами с патетическим воззванием.

"Иной раз кажется, что уйти от решения проблем вот здесь [в зале Госдумы], написать заявление и уйти на фронт — это, наверное, самое легкое решение, — сказал Вяткин. — Но за каждым из нас, за всеми нашими партиями стоят граждане, которые живут обычной мирной жизнью".

Единоросс констатировал при этом, что Россия живет в двух реальностях: фронтовой и мирной — с праздниками и фейерверками над каждым городом.

Отметим, что по российским законам депутаты Госдумы мобилизации не подлежат.

Как россияне отреагировали на объявление мобилизации?

После того как президент России Владимир Путин объявил мобилизацию в РФ, в течение нескольких минут после окончания его выступления россияне раскупили все авиабилеты из Москвы в Стамбул и Ереван на 21 сентября.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что мобилизовать намерены 300 тыс. человек из числа отслуживших, особенно с опытом боевых действий и тех, кто имеет востребованные военно-учетные специальности.