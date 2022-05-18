Як діти російських чиновників, котрі потрапили під санкції, живуть на Заході

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Поки санкційні списки ЄС і США поповнюють нові російські чиновники, які виступають за війну в Україні та критикують Захід, з'ясовується, що їхні діти цілком комфортно проживають на території умовних "ворогів".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Донедавна про дітей російських чиновників і політиків було відомо не так багато. Вони часто проживали під іншими прізвищами і не надто "світилися" у соцмережах. Проте, коли ЗС РФ вторглися на територію України і проти тих, хто підтримує цю війну, почали вводити санкції ЄС, Великобританія та США, з'ясувалося, що парадоксально мало дітей захисників курсу російського уряду проживають на батьківщині. Про це пише The Insider.

Сім'ї російських політиків та олігархів, які підтримують війну й активно лають колективний Захід, зі свого боку дуже рідко проживають в РФ. Чиновники та політики поповнюють списки санкцій, але часто вони оформлюють активи на родичів, які продовжують жити в країнах НАТО, вести там бізнес, навчатися і володіти нерухомістю.

Мабуть, одна з найвідоміших "вигнаниць", донька прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова. Єлизавета Пєскова вже давно проживає в Парижі та навіть опублікувала допис "Нет войне" в Instagram, який зараз заборонено в РФ. Себе Ліза називає "людиною миру" й була дуже ображена, коли й сама потрапила під санкції.

"Мені здається це абсолютно несправедливим і необґрунтованим. Я була дуже здивована, тому що дивно вводити санкції проти людини, якій 24 роки і яка не має жодного стосунку до ситуації. Я засмучена, тому що я люблю подорожувати та люблю різні культури. Я — громадянка світу, і не можу з цим нічого вдіяти", — заявила вона. У Парижі донедавна жив і син Пєскова від другого шлюбу Дені. А син Микола Чоулз від першого шлюбу навіть встиг відсидіти рік у британській в'язниці.

Діти депутатів

Депутат від "Єдиної Росії" Сергій Лісовський, один з основних підозрюваних у вбивстві журналіста Владислава Листьєва, відкрито підтримав напад на Україну, заявивши, що "Росія не мала іншого виходу". Але його дочка Анастасія є громадянкою Естонії, яка є членом НАТО. При цьому громадянська дружина Лісовського та його син Максим також мають естонський паспорт. Обидві дитини депутата народилися у Швейцарії.

[ + – ] Депутат від "Єдиної Росії" Сергій Лісовський Фото: ТАСС

Депутат Держдуми від "Справедливої Росії" Олексій Чепа часто критикує Захід і навіть входив до спеціальної комісії парламенту з розслідування іноземного втручання у внутрішні справи Росії.

Він підтримав напад на Україну, хоча власне у війні звинувачував Захід, заявляючи, що "ця війна потрібна Америці для того, щоб розколоти дружні народи".

Діти депутата водночас проживають у країнах НАТО та ведуть там бізнес. 25-річний Данило Чепа керує фірмою Leniz Inversiones в Іспанії, а його дочка Анастасія вважається бенефіціаром британської компанії Aperse Ltd., що займається продажем "розкішних предметів одягу й аксесуарів".

Сам Олексій Чепа внесений до списків санкцій ЄС і Великобританії, його діти — ні. Сам він у Думі звинувачує НАТО у русофобії.

Депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Анатолій Виборний народився у Хмельницькій області, закінчив Львівське вище військово-політичне училище. Його рідний брат і зараз живе в Одесі, а двоюрідний підполковник Микола Кондрацький сьогодні воює у складі ЗСУ. Він навіть звертався до Виборного, але відповіді не отримав.

[ + – ] Звернення підполковника Миколи Кондрацького до Анатолія Виборного

"Хочу запитати тебе, брате, як так вийшло, на якому етапі ти продав душу дияволу? Коли, на якому етапі ти забув, що твоя батьківщина в небезпеці?" — сказав Кондрацький.

Виборний, зі свого боку, заявив, що "ми закликали європейські та міжнародні організації відреагувати на порушення прав людини в Україні. Але Європа ігнорувала фашистські та націоналістичні настрої, що йдуть від київської влади".

Сам Виборний володіє віллою у Чорногорії, переписавши її на одного із синів, які нібито працюють в Ощадбанку.

Депутат перебуває під санкціями.

86-річний депутат Володимир Ресін довгі роки був віцемером Москви, у 2022 році активно підтримував напад на Україну. "Європа навмисно ігнорує відверто фашистські, націоналістичні настрої, що існують в Україні", — заявляв Ресін, але його донька мешкає у Чехії. Їй із чоловіком належать 11 квартир у Празі.

Депутат Андрій Горохов підтримав напад на Україну, заявивши, що "Росія до останнього моменту віддаляла ухвалення жорстких рішень. Ми постійно говорили: прийняття України до НАТО — загроза для існування нашої країни. Росію не послухали, навпаки, прискорили накачування озброєннями. Й іншого виходу просто не залишилося. Це питання виживання".

При цьому сини депутата Дмитро та Євген Горохови володіють та керують в Австрії двома фірмами: HIGOR і Megainpharm.

Діти Валентини Матвієнко й інших сенаторів

Валентина Матвієнко народилася у Шепетівці Хмельницької області, але заявляє, що зараз її історичну батьківщину не бомбардують, а російські солдати не вбивають мирне населення. "Ми не культивуємо власну перевагу над іншими, не формуємо образ ворога з цілих країн і народів. Тому сьогодні в Україні солдати й офіцери російської армії роблять все, щоб звести до мінімуму руйнування, щоб не допустити загибелі, страждань мирного населення", — заявила Матвієнко та повідомила, що Захід "хоче переписати нашу спільну історію". Але при цьому синові Матвієнка належить вілла в Італії.

[ + – ] Сенаторка Валентина Матвієнко Фото: ТАСС

В Італії живе донька сенатора Олексія Пушкова. Дарія Пушкова працює директоркою Російського Центру науки та культури в Римі.

Донька ще одного члена Ради Федерації В'ячеслава Тимченка володіє домом у Чехії.

А ось вілла у Версалі депутата Олександра Бабакова, записана на його дітей, була нещодавно заарештована.

Бабаков відомий своїми зв'язками з французькою партією "Національний фронт", яку очолює Марін Ле Пен. Він також обіймав посаду спецпредставника Володимира Путіна щодо взаємодії з організаціями співвітчизників за кордоном.

Діти міністрів

Глава МЗС РФ Сергій Лавров повністю підтримує війну в Україні, а нещодавно спровокував міжнародний скандал з Ізраїлем, заявивши, що "він (президент Володимир Зеленський — ред.) висуває аргумент: яка у них може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але в Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає".

[ + – ] Сергій Лавров – глава МЗС РФ Фото: РІА Новини

Також він говорив, що "колективний Захід оголосив нам тотальну, гібридну війну, і важко прогнозувати, скільки це триватиме, але зрозуміло, що наслідки відчують усі без винятку". Але при цьому його падчерка Поліна Ковальова володіє квартирою у Лондоні, купленою за 4,4 млн фунтів і регулярно відпочивала на Сардинії, а чоловік дочки Лаврова Катерини, Олександр Винокуров, отримав громадянство Ізраїлю.

Сини прем'єр-міністра Михайла Мішустіна навчалися у дорогій приватній школі у Швейцарії.

Син віцепрем'єра Марата Хуснулліна регулярно відпочиває у Женеві.

Падчерка міністра фінансів Антона Силуанова навчалася у Великій Британії, як і дочка міністра юстиції Костянтина Чуйченка.