Как дети попавших под санкции российских чиновников живут на Западе

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Пока санкционные списки ЕС и США пополняют все новые российские чиновники, выступающие за войну в Украине и критикующие Запад, выясняется, что их дети вполне комфортно проживают на территории условных "врагов"

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До недавнего времени про детей российских чиновников и политиков было известно не так много. Они зачастую проживали под другими фамилиями и не слишком "светились" в соцсетях. Однако, когда ВС РФ вторглись на территорию Украины и против тех, кто поддерживает эту войну начали вводить санкции ЕС, Великобритания и США, выяснилось, что парадоксально мало детей защитников курса российского правительства проживают на родине. Об этом пишет The Insider.

Семьи российских политиков и олигархов, которые поддерживают войну и активно ругают коллективный Запад, в свою очередь очень редко проживают в РФ. Чиновники и политики пополняют санкционные списки, но зачастую они оформляют активы на родственников, которые продолжают жить в странах НАТО, вести там бизнес, учиться и владеть недвижимостью.

Пожалуй, одна из самых известных "изгнанниц", дочь пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Елизавета Пескова уже давно проживает в Париже и даже опубликовала пост "Нет войне" в Instagram, который сейчас запрещен в РФ. Себя Лиза называет "человеком мира" и была очень оскорблена, когда и сама попала под санкции.

"Мне кажется это абсолютно несправедливым и необоснованным. Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции в отношении человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что я люблю путешествовать и люблю разные культуры. Я – гражданка мира, и не могу с этим ничего поделать", – заявила она. В Париже до недавнего времени жил и сын Пескова от второго брака Дени. А сын Николай Чоулз от первого брака даже успел отсидеть год в британской тюрьме.

Дети депутатов

Депутат от "Единой России" Сергей Лисовский, один из основных подозреваемых в убийстве журналиста Владислава Листьева, открыто поддержал нападение на Украину, заявив, что "у России не было другого выхода". Но при этом его дочь Анастасия является гражданкой Эстонии, которая является членом НАТО. При этом гражданская супруга Лисовского и его сын Максим также имеют эстонский паспорт. Оба ребенка депутата родились в Швейцарии.

[ + – ] Депутат от "Единой России" Сергей Лисовский Фото: ТАСС

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Алексей Чепа часто критикует Запад и даже входил в специальную комиссию парламента по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Он поддержал нападение на Украину, хотя в самой войне винил Запад, заявляя, что "эта война необходима Америке для того, чтобы расколоть дружественные народы".

Дети депутата при этом проживают в странах НАТО и ведут там бизнес. 25-летний Даниил Чепа руководит фирмой Leniz Inversiones в Испании, а его дочь Анастасия числится бенефициаром британской компании Aperse Ltd., которая занимается продажей "роскошных предметов одежды и аксессуаров".

Сам Алексей Чепа включен в санкционные списки ЕС и Великобритании, его дети — нет. Сам он в Думе обвиняет НАТО в русофобии.

Депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный родился в Хмельницкой области, закончил Львовское высшее военно-политическое училище. Его родной брат и сейчас живет в Одессе, а двоюродный, подполковник Николай Кондрацкий, сегодня воюет в составе ВСУ. Он даже обращался к Выборному, но ответа не получил.

[ + – ] Обращение подполковника Николая Кондрацкого к Анатолию Выборному

"Хочу спросить у тебя, брат, как так получилось, на каком этапе ты продал душу дьяволу? Когда, на каком этапе ты забыл, что твоя родина в опасности?", — сказал Кондрацкий.

Выборный, в свою очередь, заявил, что "мы призывали европейские и международные организации отреагировать на нарушения прав человека на Украине. Но Европа игнорировала фашистские и националистические настроения, идущие от киевских властей".

Сам Выборный владеет виллой в Черногории, переписав ее на одно из сыновей, которые якобы работают в Сбербанке.

Депутат находится под санкциями.

86-летний депутат Владимир Ресин долгие годы был вице-мэром Москвы, в 2022 году активно поддерживал нападение на Украину. "Европа намеренно игнорирует откровенно фашистские, националистические настроения, бытующие в Украине", — заявлял Ресин, но его дочь проживает в Чехии. Ей с мужем принадлежат 11 квартир в Праге.

Депутат Андрей Горохов поддержал нападение на Украину, заявив, что "Россия до последнего момента отдаляла принятие жестких решений. Мы постоянно говорили: принятие Украины в НАТО — угроза для существования нашей страны. Россию не послушали, наоборот, ускорили накачку вооружениями. И другого выхода просто не осталось. Это вопрос выживания".

При этом сыновья депутата Дмитрий и Евгений Гороховы владеют и управляют в Австрии двумя фирмами: HIGOR и Megainpharm.

Дети Валентины Матвиенко и других сенаторов

Валентина Матвиенко родилась в Шепетовке Хмельницкой области, но при этом заявляет, что сейчас ее историческую родину не бомбят, а российские солдаты не убивают мирное население. "Мы не культивируем собственное превосходство над другими, не формируем образ врага из целых стран и народов. Поэтому сегодня на Украине солдаты и офицеры российской армии делают все, чтобы свести к минимуму разрушения, чтобы не допустить гибели, страданий мирного населения", — заявила Матвиенко и сообщила, что Запад "хочет переписать нашу общую историю". Но при этом сыну Матвиенко принадлежит вилла в Италии.

[ + – ] Сенатор Валентина Матвиенко Фото: ТАСС

В Италии живет и дочь сенатора Алексея Пушкова. Дария Пушкова работает директором Российского Центра науки и культуры в Риме.

Дочь еще одного члена Совета Федерации Вячеслава Тимченко владеет домом в Чехии.

А вот вилла в Версале депутата Александра Бабакова, записанная на его детей была недавно арестована.

Бабаков известен своими связями с французской партией "Национальный фронт", возгалвляет которую Марин Ле Пен. Он также занимал пост спецпредставителя Владимира Путина по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом.

Дети министров

Глава МИД РФ Сергей Лавров всецело поддерживает войну в Украине, а недавно спровоцировал международный скандал с Израилем, заявив, что "он (президент Владимир Зеленский – ред.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит".

[ + – ] Сергей Лавров - глава МИД РФ Фото: РИА Новости

Также он говорил, что "коллективный Запад объявил нам тотальную, гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения". Но при этом его падчерица Полина Ковалева владеет квартирой в Лондоне, купленной за 4,4 млн фунтов и регулярно отдыхала на Сардинии, а муж дочери Лаврова Екатерины, Александр Винокуров, получил гражданство Израиля.

Сыновья премьер-министра Михаила Мишустина учились в дорогой частной школе в Швейцарии.

Сын вице-премьера Марата Хуснуллина регулярно отдыхает в Женеве.

Падчерица министра финансов Антона Силуанова училась в Великобритании, как и дочь министра юстиции Константина Чуйченко.