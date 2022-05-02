МИД Израиля жестко ответил на сравнение Зеленского с Гитлером

Глава МИД Израиля считает, что заявлению его российского коллеги о том, что у Гитлера тоже была еврейская кровь, нет прощения, и обвинил чиновника в "самом низменном уровне расизма в отношении евреев".

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Руководитель израильского МИДа Яир Лапид сообщил, что посол России в Израиле вызван для объяснений. Поводом для этого стало интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, в котором российский дипломат заявил, что национальность украинского президента Владимира Зеленского вовсе не означает, что руководство Украины не поддерживает нацистов.

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"Он (Зеленский) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей, — сказал глава российского МИДа. — Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".

Яир Лапид охарактеризовал эти заявления, как "возмутительные".

"Высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны – они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме – это самый низменный уровень расизма в отношении евреев", – приводит слова Лапида издание Newsru.co.il.

Как сообщал Фокус, 1 мая советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что Россия теперь является автором новой реакционной идеологии, по всей схожести напоминающей нацизм. Подоляк перечислил ее признаки: геноцид по признаку иного гражданства, фильтрационные лагеря, массовые умышленные убийства мирных граждан, оправдание захвата чужой территории собственной "избранностью".

"Рашизм отличается осознанным массовым согласием российского общества на максимально варварские убийства и разрушения", — отметил советник.