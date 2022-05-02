МЗС Ізраїлю жорстко відповіло на порівняння Зеленського з Гітлером

Глава МЗС Ізраїлю вважає, що заяві його російського колеги про те, що в Гітлера теж була єврейська кров, не має пробачення, і звинуватив чиновника в "найнижчому рівні расизму щодо євреїв".

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Керівник ізраїльського МЗС Яір Лапід повідомив, що посол Росії в Ізраїлі викликаний для пояснень. Приводом для цього стало інтерв'ю міністра закордонних справ Сергія Лаврова, в якому російський дипломат заявив, що національність українського президента Володимира Зеленського зовсім не означає, що керівництво України не підтримує нацистів.

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"Він (Зеленський) висуває аргумент: яка в них може бути нацифікація, якщо він єврей, — сказав глава російського МЗС. — Можу помилитися, але Адольф Гітлер також мав єврейську кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзатятіші антисеміти, як правило, євреї".

Яір Лапід охарактеризував ці заяви як "обурювальні".

"Висловлювання міністра закордонних справ РФ Лаврова не тільки непробачні й обурливі — вони також є жахливою історичною помилкою. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Звинувачення самих євреїв в антисемітизмі — це найнижчий рівень расизму щодо євреїв", — наводить слова Лапіда видання Newsru.co.il.

Як повідомляв Фокус, 1 травня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про те, що Росія тепер є автором нової реакційної ідеології, яка схоже нагадує нацизм. Подоляк перерахував її ознаки: геноцид за ознакою іншого громадянства, фільтраційні табори, масові навмисні вбивства мирних громадян, виправдання захоплення чужої території власною "обраністю".

"Рашизм відрізняється усвідомленою масовою згодою російського суспільства на максимально варварські вбивства та руйнування", — зазначив радник.