"В военкомат не пойду": пранкеры позвонили сыну пресс-секретаря Путина (видео)
Пранкер позвонил Николаю Пескову, представившись сотрудником военкомата, и предложил явиться на медкомиссию. Парень отказался, пообещав "решить вопрос на другом уровне".
Сотрудники российского оппозиционного проекта "Популярная политика", основанного командой Алексея Навального, решили проверить, насколько дети высокопоставленных чиновников готовы к мобилизации. Пранкер позвонил сыну пресс-секретаря Владимира Путина, заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Пескова. Представившись сотрудником военного комиссариата, он поинтересовался у 32-летнего Николая Пескова, намерен ли тот выполнять предписание явиться в военкомат. При этом сына чиновника заверили, что речи о мобилизации пока не идет, нужно только пройти медкомиссию.
"В 10 утра, естественно, завтра я не приеду, — заявил Песков-младший. — Если вы знаете, что я — господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я это буду решать на другом уровне: мне надо понимать, что и как правильно сделать. Завтра в 10 утра, чтобы вы меня забрали, поверьте, — это ни вам, ни мне не нужно".
При этом Песков попытался уверить "сотрудника военкомата", что готов "защищать родину", но есть определенные "политические нюансы". В ответ ему предложили отметить в анкете, что он готов пойти на фронт добровольцем, однако Николай ответил отказом и на это предложение.
"Если Владимир Владимирович мне скажет, что надо туда идти, я туда пойду", — сказал Песков.
Напомним, 21 сентября депутат Госдумы от провластной партии "Единая Россия" Дмитрий Вяткин обратился с речью к коллегам-парламентариям. Он заявил, что отказаться от депутатских полномочий и уйти на фронт — самое легкое решение, но нужно оставаться в Москве, чтобы работать на благо граждан.
Как сообщалось, после того как Владимир Путин объявил мобилизацию в РФ, в течение нескольких минут после окончания его выступления россияне раскупили все авиабилеты из Москвы в Стамбул и Ереван на 21 сентября.
Фокус сообщал также, что весной живущая в Париже дочь Дмитрия Пескова Елизавета была возмущена введением санкций против нее. Она подчеркнула, что вводить против "человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации", — странно. При этом Елизавета призналась, что очень расстроена, так как любит путешествовать.