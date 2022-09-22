Вирвали слова з контексту: Пєсков пояснив відмову сина прибути у військкомат

Микола Пєсков у розмові з пранкером обіцяв розв'язати питання із призовом "на іншому рівні". Батько не сумнівається в єдиному правильному виборі сина і хоче послухати повну версію розмови.

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не визнав відмову свого сина Миколая від призову в межах оголошеної часткової мобілізації. У розмові з виданням "Подъем" Пєсков-старший заявив, що слова Миколи висмикнули з контексту.

32-річному Миколі Пєскову дзвонив Дмитро Низовцев, соратник російського опозиціонера Олексія Навального. Він представився співробітником військкомату та просив з'явитися до комісаріату. Пєсков-молодший заявив, що "розв'яже це питання на іншому рівні".

Прессекретар Володимира Путіна заявив, що із телефонної розмови вирізали фрагменти.

"Спочатку попросіть їх викласти всю розмову. У мене немає сумнівів у його єдино правильному виборі. І в нього теж", — сказав Дмитро Пєсков.

Зазначимо, що у розмові із соратником Навального Микола Пєсков каже таке:

"О 10 ранку, звичайно, завтра я не приїду. Якщо ви знаєте, що я — пан Пєсков, ви повинні розуміти, наскільки це не зовсім правильно, щоб я там знаходився. Коротше, я це вирішуватиму на іншому рівні. Мені треба розуміти, що і як правильно зробити. Завтра о 10-й ранку, щоб ви мене забрали, повірте, — це ні вам, ні мені не потрібно", — сказав син прессекретаря.

Піти у військкомат Микола погодився лише на пряме прохання Володимира Путіна.

Нагадаємо, що після оголошення в Росії часткової мобілізації показав себе депутат від президентської партії "Єдина Росія" Дмитро Вяткін. За його оцінкою, відмова від депутатського крісла та відхід на фронт — це найлегше рішення. Борг перед батьківщиною вимагає працювати на благо росіян у Москві, заявив він.

Хакери користуються страхом росіян перед мобілізацією та заробляють на них. В інтернеті вже є велика кількість шахрайських сайтів, які пропонують відстрочку від армії та допомогу у виїзді з РФ.

У деяких російських регіонах були помічені натовпи чоловіків після заяви Путіна про часткову мобілізацію. Натовпи майбутніх солдатів помітили в Якутії та Чечні.

Володимир Путін 21 вересня оголосив у Росії часткову мобілізацію. На його запевнення, в армію будуть закликати військових із запасу, які мають бойовий досвід та військові спеціальності.