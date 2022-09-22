Мобілізація в Росії: як хакери карають наляканих росіян в інтернеті

Кібершахраї виманюють гроші, пропонуючи отримати відстрочку, виїхати з країни або переглянути списки тих, кого можуть відправити на війну.

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Хакери масово атакують росіян, використовуючи їхній страх перед частковою мобілізацією, оголошеною президентом Росії Володимиром Путіним. Про це пише російське видання "КоммерсантЪ".

Як зафіксували експерти з кібербезпеки, після оголошення про мобілізацію в інтернеті з'явилася величезна кількість фішингових сайтів та розсилок від шахраїв, які пропонують отримати відстрочку, підроблені медичні довідки, термінову допомогу з переїздом тощо. Цьому сприяла велика кількість запитів у Google із фразами "відстрочка" та "хто в запасі".

Директор компанії "Антифішинг" Сергій Волдохін розповів ЗМІ, що вже відомі перші випадки шахрайства із використанням теми мобілізації. Злякавшись перспективи вирушити на війну, жертви купують у злочинців різні послуги, такі як "виключення зі списків мобілізованих". Найчастіше вони трапляються на фішингові сайти, але шахраї також дзвонять росіянам або їхнім близьким, обіцяючи "допомогу". Крім того, в інтернеті розміщують програми для перегляду списків мобілізованих або виїзду з РФ, які виявляються вірусними.

Організаціям надсилають листи з вимогами повідомити дані співробітників, щоб потім просто вкрасти. У випадку з компаніями такого сплеску поки не спостерігається, але деякі інциденти вже сталися.

Експерти зазначають, що будь-яка масштабна подія може спричинити хвилю інтернет-шахрайства. На тлі соціально значущих подій та суперечливої інформації увага людей стає розсіяною, а рішення частіше приймаються, керуючись емоціями, а не логікою. В результаті жертвами злочинців можуть стати навіть ті росіяни, які не схильні до традиційних способів шахрайства.

21 вересня президент Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію під час звернення до народу. За його словами, до армії почнуть закликати військових із запасу, які мають бойовий досвід та особливі спеціальності. Спершу їм влаштують підготовку, а потім відправлять на війну в Україну.

Після оголошення мобілізації жителі Росії швидко розкупили квитки до Туреччини та Грузії. Через кілька хвилин у касах залишилися варіанти лише з пересадками.

Користувачі соцмереж висміяли оголошення часткової мобілізації у РФ новими мемами.