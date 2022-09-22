Мобилизация в России: как хакеры наказывают испуганных россиян в Интернете

Кибермошенники выманивают деньги, предлагая получить отсрочку, выехать из страны или посмотреть списки тех, кого могут отправить на войну.

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Хакеры массово атакуют россиян, используя их страх перед частичной мобилизацией, объявленной президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет российское издание "КоммерсантЪ".

Как зафиксировали эксперты по кибербезопасности, после объявления о мобилизации в Интернете появилось огромное количество фишинговых сайтов и рассылок от мошенников, которые предлагают получить отсрочку, поддельные медицинские справки, срочную помощь с переездом и тому подобное. Этому способствовало большое количество запросов в Google с фразами "отсрочка" и "кто в запасе".

Директор компании "Антифишинг" Сергей Волдохин рассказал СМИ, что уже известны первые случаи мошенничества с использованием темы мобилизации. Испугавшись перспективы отправиться на войну, жертвы покупают у преступников различные услуги, такие как "исключение из списков мобилизованных. Чаще всего они попадаются на фишинговые сайты, но мошенники также звонят россиянам или их близким, обещая "помощь". Кроме того, в Интернете размещают приложения для просмотра списков мобилизованных или выезда из РФ, которые на деле оказываются вирусными.

Организациям рассылают письма с требованиями сообщить данные сотрудников, чтобы потом попросту украсть. В случае с компаниями такого всплеска пока не наблюдается, но отдельные инциденты уже произошли.

Эксперты отмечают, что любое масштабное событие может вызвать волну интернет-мошенничества. На фоне социально значимых событий и противоречивой информации внимание людей становится рассеянным, а решения чаще принимаются, руководствуясь эмоциями, а не логикой. В результате жертвами преступников могут стать даже те россияне, которые не подвержены традиционным способам мошенничества.

21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию во время обращения к народу. По его словам, в армию начнут призывать военных из запаса, которые имеют боевой опыт и особые специальности. Сначала им устроят подготовку, а затем отправят на войну в Украину.

После объявления мобилизации жители России быстро раскупили билеты в Турцию и Грузию. Спустя несколько минут в кассах остались варианты только с пересадками.

Пользователи соцсетей высмеяли объявление частичной мобилизации в РФ новыми мемами.