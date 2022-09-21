"Пора умирать, Ваня": соцсети высмеяли объявление частичной мобилизации в РФ (фото)

Комментаторы посмеялись над тем, что в РФ увеличится число обладателей автомобилей "Лада", а уклонисты из колоний все равно отправятся на фронт в рядах ЧВК "Вагнер".

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Пользователи социальных сетей высмеяли объявление российским президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации в РФ. Фокус в своем материале опубликовал смешные мемы и фотожабы, посвященные указу главы Кремля о призыве в армию дополнительных сотен тысяч граждан.

Как известно, частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября в ходе утреннего телеобращения, которое транслировалось на федеральных каналах. Минобороны страны-агрессора планирует в ближайшее время дополнительно призвать в ряды армии до 300 тысяч человек из числа резервистов.

Пользователи социальных сетей высмеяли объявление частичной мобилизации в России и посвятили указу Владимира Путина фотожабы с мемами. В частности, некоторые комментаторы в своих "шедеврах" упомянули, что уклонисты от призыва, которым грозит колония, могут попасть в ряды армии или ЧВК "Вагнер" после дополнительной вербовки.

Другие пользователи посмеялись над тем, что в России увеличится число обладателей автомобилей "Лада", намекая, что родственники погибших оккупантов на "гробовые деньги" покупают модели российского автопрома.

[ + – ] Соцсети высмеяли мемами и фотожабами частичную мобилизацию в РФ

Одним из главных героев фотожаб, посвященных частичной мобилизации в РФ, стал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. На одном из мемов генерала украинской армии изобразили озадаченным из-за того, где придется хоронить лишние сотни тысяч российских захватчиков.

На другой фотожабе уже можно увидеть Валерия Залужного, позирующего на фоне новогоднего грузовика Coca Cola, на котором указаны потери ВС РФ в Украине в 355 тысяч человек.

[ + – ] Соцсети высмеяли мемами и фотожабами частичную мобилизацию в РФ

[ + – ] Соцсети высмеяли мемами и фотожабами частичную мобилизацию в РФ

[ + – ] Соцсети высмеяли мемами и фотожабами частичную мобилизацию в РФ

[ + – ] Соцсети высмеяли мемами и фотожабами частичную мобилизацию в РФ

[ + – ] Соцсети высмеяли мемами и фотожабами частичную мобилизацию в РФ

[ + – ] Соцсети высмеяли мемами и фотожабами частичную мобилизацию в РФ

Стоит отметить, что после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации россиянам начали массово вручать повестки. По словам правозащитника Павла Чикова, подобные извещения получают жители Санкт-Петербурга и Москвы, от которых требуют явиться в военкоматы для уточнения личных данных и получения мобилизационного предписания.

Также Фокус в своем материале объяснял, зачем частичная мобилизация в России была объявлена Владимиром Путиным и для чего Кремль поддерживает "референдумы" в оккупированных областях Украины.