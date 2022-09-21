"Настав час помирати, Ваня": соцмережі висміяли оголошення часткової мобілізації у РФ (фото)

Коментатори посміялися з того, що у РФ збільшиться кількість власників автомобілів "Лада", а ухильники з колоній все одно вирушать на фронт у рядах ПВК "Вагнер".

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Користувачі соціальних мереж висміяли оголошення російським президентом Володимиром Путіним часткової мобілізації у РФ. Фокус у своєму матеріалі опублікував смішні меми та фотожаби, присвячені указу глави Кремля про призов до армії додаткових сотень тисяч громадян.

Як відомо, часткову мобілізацію в Росії оголосив президент Володимир Путін 21 вересня під час ранкового телезвернення, яке транслювалося на федеральних каналах. Міноборони країни-агресора планує найближчим часом додатково призвати до лав армії до 300 тисяч осіб з-поміж резервістів.

Користувачі соціальних мереж висміяли оголошення часткової мобілізації в Росії та присвятили указу Володимира Путіна фотожаби з мемами. Зокрема, деякі коментатори у своїх "шедеврах" згадали, що ухильники від призову, яким загрожує колонія, можуть потрапити до лав армії чи ПВК "Вагнер" після додаткового вербування.

Інші користувачі посміялися з того, що в Росії збільшиться кількість власників автомобілів "Лада", натякаючи, що родичі загиблих окупантів на "гробові гроші" купують моделі російського автопрому.

[ + – ] Соцмережі висміяли мемами та фотожабами часткову мобілізацію у РФ

Одним із головних героїв фотожаб, присвячених частковій мобілізації у РФ, став головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. На одному із мемів генерала української армії зобразили спантеличеним через те, де доведеться ховати зайві сотні тисяч російських загарбників.

На іншій фотожабі вже можна побачити Валерія Залужного, котра позує на тлі новорічної вантажівки Coca Cola, на якій вказано втрати ЗС РФ в Україні в 355 тисяч осіб.

[ + – ] Соцмережі висміяли мемами та фотожабами часткову мобілізацію у РФ

[ + – ] Соцмережі висміяли мемами та фотожабами часткову мобілізацію у РФ

[ + – ] Соцмережі висміяли мемами та фотожабами часткову мобілізацію у РФ

[ + – ] Соцмережі висміяли мемами та фотожабами часткову мобілізацію у РФ

[ + – ] Соцмережі висміяли мемами та фотожабами часткову мобілізацію у РФ

[ + – ] Соцмережі висміяли мемами та фотожабами часткову мобілізацію у РФ

Варто зазначити, що після оголошення Володимиром Путіним часткової мобілізації росіянам почали масово вручати повістки. За словами правозахисника Павла Чикова, такі повідомлення отримують мешканці Санкт-Петербурга та Москви, від яких вимагають з'явитися до військкоматів для уточнення особистих даних та отримання мобілізаційного розпорядження.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, навіщо часткову мобілізацію в Росії оголосив Володимир Путін і для чого Кремль підтримує "референдуми" в окупованих областях України.