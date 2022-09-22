Вырвали слова из контекста: Песков объяснил отказ сына прибыть в военкомат

Николай Песков в разговоре с пранкером обещал решить вопрос с призывом "на другом уровне". Отец не сомневается в единственно правильном выборе сына и хочет послушать полную верию беседы.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не признал отказ своего сына Николай от призыва в рамках объявленной частичной мобилизации. В беседе с изданием "Подъем" Песков-старший заявил, что слова Николая выдернули из контекста.

32-летнему Николаю Пескову звонил Дмитрий Низовцев, соратник российского оппозиционера Алексея Навального. Он представился сотрудником военкомата и просил явиться в комиссариат. Песков-младший заявил, что "решит этот вопрос на другом уровне".

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что из телефонного разговора вырезали фрагменты.

"Сначала попросите их выложить весь разговор. У меня нет сомнений в его единственно правильном выборе. И у него тоже",— заключил Дмитрий Песков.

Отметим, что в разговоре с соратником Навального Николай Песков говорит следующее:

"В 10 утра, естественно, завтра я не приеду. Если вы знаете, что я — господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я это буду решать на другом уровне. Мне надо понимать, что и как правильно сделать. Завтра в 10 утра, чтобы вы меня забрали, поверьте, — это ни вам, ни мне не нужно", — сказал сын пресс-секретаря.

Пойти в военкомат Николай согласился лишь по прямой просьбе Владимира Путина.

Напомним, что после объявления в России частичной мобилизации показал себя депутат от президентской партии "Единая Россия" Дмитрий Вяткин. По его оценке, отказ от депутатского кресла и уход на фронт — это самое легкое решение. Долг перед родиной требует работать на благо россиян в Москве, заявил он.

Хакеры пользуются страхом россиян перед мобилизацией и зарабатывают на них. В интернете уже есть большое количество мошеннических сайтов, предлагающих отсрочку от армии и помощь в уезде из РФ.

В некоторых российских регионах были замечены толпы мужчин после заявления Путина о частичной мобилизации. Толпы будущих солдат заметили в Якутии и Чечне.

Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По его заверению, в армию будут призывать военных из запаса, имеющих боевой опыт и военные специальности.